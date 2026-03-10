Top.Mail.Ru
«Лацио» вырвал победу в поединке с «Сассуоло» в чемпионате Италии

сегодня, 00:46
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)2 : 1Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

«Лацио» одержал победу над «Сассуоло» в матче 28-го тура Серии А (2:1).

На 2-й минуте римский клуб вышел вперед — мяч забил Даниэль Мальдини. На 35-й Армант Лорьен сравнял счет. Второй гол в составе хозяев поля провел Адам Марушич на 90+2-й.

«Лацио» занимает 10-е место в чемпионате Италии (37 очков). «Сассуоло» идет 9-м (38 баллов).

lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:00
неужели Лацио возвращается потихоньку. делает пока как ребенок маленькие шажки, сегодня было видно что боялись сами своего порыва. будет шик если команда сыгралась все-таки. до нормальной игры еще конечно далеко - но рывок виден.
как-то странно так судить по матчам с "супер топами Италии" Аталантой и Сассуоло, но это сезон такой что римский клуб такого же уровня. если не бросят так играть - след сезон оставляет надежды. в этом уже все понятно. кроме Кубка.

по игре даже все понравились, кроме Дзаканьи - его по хорошему надо на лавку на пару матчей, игры никакой только истерики на коллег, падения и смещения в никуда. зачем он капитан вообще отдельный диспут))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:48
Интересная получилась игра , динамичная - Лацио с победой!
