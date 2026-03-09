Глава РПЛ назвал необычным 20-й тур из-за множества неожиданных результатов

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев в разговоре с журналистами прокомментировал 20-й тур чемпионата России.
Три лидера турнира потеряли очки. «Зенит» уступил «Оренбургу» со счетом 1:2, «Краснодар» — казанскому «Рубину» (1:2), а московский «Локомотив» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (2:2).
Сенсаций много, что прекрасно. Получился такой необычный тур, потому что все [лидеры] теряют очки. Это показывает хорошую готовность команд. Лига за то, чтобы как можно больше было непредсказуемых матчей. Сейчас борьба обострилась в верхней и нижней частях таблицы.
На данный момент лидером является «Краснодар», имея в активе 43 очка. Следом идет «Зенит» (42 очка), замыкает тройку «Локомотив» (41).