Глава РПЛ назвал необычным 20-й тур из-за множества неожиданных результатов

сегодня, 21:11

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев в разговоре с журналистами прокомментировал 20-й тур чемпионата России.

Три лидера турнира потеряли очки. «Зенит» уступил «Оренбургу» со счетом 1:2, «Краснодар» — казанскому «Рубину» (1:2), а московский «Локомотив» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (2:2).

Сенсаций много, что прекрасно. Получился такой необычный тур, потому что все [лидеры] теряют очки. Это показывает хорошую готовность команд. Лига за то, чтобы как можно больше было непредсказуемых матчей. Сейчас борьба обострилась в верхней и нижней частях таблицы.

На данный момент лидером является «Краснодар», имея в активе 43 очка. Следом идет «Зенит» (42 очка), замыкает тройку «Локомотив» (41).

Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:36
"Это показывает хорошую готовность команд." - тогда по логике у всех кроме лидеров - эта самая готовность...)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:51, ред.
Алаев по ходу после каждого тура за стаканчиком виски выдает свои перлы)))
KS_Y116
KS_Y116
сегодня в 21:49
Хорошую готовность команд ? Скорее наоборот 😁
