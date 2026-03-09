Австралия после обращения Трампа предоставит визы 5 иранским футболисткам

1773089268

вчера, 23:47

Австралийские власти приняли решение предоставить визы пяти футболисткам из Ирана, которые прибыли в страну для участия в Кубке Азии. Эта информация была распространена агентством Reuters.

Ранее президент США сделал заявление о том, что часть иранских спортсменок получила поддержку Австралии в вопросе предоставления убежища, в то время как некоторые члены команды предпочли вернуться в Иран. До этого Трамп подверг Австралию критике, заявив, что страна допускает «чудовищную гуманитарную ошибку», если позволяет спортсменкам вернуться в Иран, где им может угрожать опасность. Трамп также заявил, что США готовы предоставить убежище иранским футболисткам.

Иранская женская сборная по футболу завершила свое участие в Кубке Азии, который проходил в Австралии, не сумев пробиться в плей-офф турнира.