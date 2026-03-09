«Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» в 1/4 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Англии.
Матчи пройдут в апреле.
«Саутгемптон» — «Арсенал»
«Челси» — «Порт Вейл»
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
«Вест Хэм Юнайтед»/«Брентфорд» — «Лидс Юнайтед».
Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Англии.
Матчи пройдут в апреле.
«Саутгемптон» — «Арсенал»
«Челси» — «Порт Вейл»
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
«Вест Хэм Юнайтед»/«Брентфорд» — «Лидс Юнайтед».
уверен, что если пройдем Ливерпуль, то нам достанется Челси.
но доказать это не могу ))))))
уверен, что если пройдем Ливерпуль, то нам достанется Челси.
но доказать это не могу ))))))
и тут Я проснулся!!!
и тут Я проснулся!!!