«Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» в 1/4 финала Кубка Англии

вчера, 22:39

Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Англии.

Матчи пройдут в апреле.

«Саутгемптон» — «Арсенал»
«Челси» — «Порт Вейл»
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
«Вест Хэм Юнайтед»/«Брентфорд» — «Лидс Юнайтед».

ABir
ABir
сегодня в 00:23
МС - Ливерпуль - пара достойная финала.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:07
все для Арсенала.
уверен, что если пройдем Ливерпуль, то нам достанется Челси.
но доказать это не могу ))))))
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:58
Молотки пока выходят на Лидс
drug01
drug01
вчера в 23:47
Самая сильная пара Манчестер Сити Ливерпуль!
particular
particular
вчера в 23:08
Неоднозначненько, однако...
lazzioll
lazzioll
вчера в 22:59
Челси все захолустья так объездит. хотя Порт Вейл это сосед Сток Сити, которого тоже давно не видали в вышке.) но жеребьевка позволяет Челси покататься по Великобритании. а то бывают жребии что можно с 1/16 из Лондона не выезжать и дерби с местными катать, клубов в столице полно))
shur
shur
вчера в 22:46
...если Ман Сити Реал возьмёт, то с Ливером как нибудь разберётся,
и тут Я проснулся!!!
shur
shur
вчера в 22:44, ред.
...3-тья группа СМЕРТИ...!!!
