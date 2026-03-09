Top.Mail.Ru
Неймар вошел в предварительный список сборной Бразилии

вчера, 23:28

По информации источника, нападающий «Сантоса» Неймар включен в предварительный список игроков сборной Бразилии на мартовские матчи.

Однако игрок не был внесен в состав на ближайший поединок бразильской Серии А с «Мирассолом», который планировал посетить главный тренер национальной команды Карло Анчелотти. Сообщается, что форвард утром тренировался в обычном режиме, но не примет участия в игре из-за «контроля нагрузки».

При этом у Неймара будет возможность выступить перед тренером во встрече с «Коринтиансом» в воскресенье, которую также посетят помощники Анчелотти.

В предварительном списке «селесао» также находится талантливый форвард Эндрик, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу». В настоящее время он выступает на правах аренды за «Лион», где отметился 5 голами и тремя результативными передачами в 10 матчах.

shur
shur
сегодня в 00:20
....Карнавалу быть?! Слово за Папой !!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:53
Мне представляется, что это продуманный хитрый ход нынешнего главного тренера сборной Бразилии 🇧🇷. Видать достали Папу Карло многочисленные ходатаи известного игрока. До подачи окончательного списка ещё много времени, всякое может случиться, например Неймар просто получит травму. Предположу, Анчелотти надеется на АВОСЬ и следующий шаг ещё не продумал.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:42
Ну и зачем он Бразилии
