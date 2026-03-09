Top.Mail.Ru
Дзюба о поражении «Акрона» от «Спартака»: «Так проиграть — это больно»

сегодня, 21:22
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 3Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Капитан футбольного клуба «Акрон» из Тольятти Артем Дзюба поделился с журналистами своими эмоциями после поражения от московского «Спартака» (3:4) в 20-м туре Российской премьер-лиги.

Во втором тайме «Акрон» сумел сократить разрыв в счете, отыграв два мяча, но на 88-й минуте игрок «Спартака» Маркиньос забил решающий гол, принеся победу своей команде.

Так проиграть — это больно. По судейству вопросов нет.

После этой игры «Спартак» набрал 35 очков и занял 6-е место в турнирной таблице, в то время как «Акрон» с 21 очком находится на 11-й позиции.

Vilar
Vilar
сегодня в 22:48
Умение сохранить нужный счёт за 5...7 мин. до окончания матча - это мастерство, но его не хватило - в двойне обидно.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 22:01
И столько мячей пропускать от Акрона это тоже больно...
Гость
