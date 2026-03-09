Дзюба о поражении «Акрона» от «Спартака»: «Так проиграть — это больно»

1773080577

сегодня, 21:22

Капитан футбольного клуба «Акрон» из Тольятти поделился с журналистами своими эмоциями после поражения от московского «Спартака» (3:4) в 20-м туре Российской премьер-лиги.

Во втором тайме «Акрон» сумел сократить разрыв в счете, отыграв два мяча, но на 88-й минуте игрок «Спартака» Маркиньос забил решающий гол, принеся победу своей команде.

Так проиграть — это больно. По судейству вопросов нет.

После этой игры «Спартак» набрал 35 очков и занял 6-е место в турнирной таблице, в то время как «Акрон» с 21 очком находится на 11-й позиции.