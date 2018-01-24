Тренировочные площадки в Волгограде к ЧМ-2018 готовы к эксплуатации

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что тренировочные площадки к ЧМ-2018 готовы к эксплуатации.



«Тренировочные площадки на ВГАФКе и на „Зените“ готовы, в этом нет никакого сомнения.



Мы рассматриваем тренировочные площадки не только как объекты, которые будут задействованы во время чемпионата мира, но и, конечно, как его наследие - они будут использоваться для подготовки волгоградских футболистов».



На стадионе «Волгоград-Арена» пройдут четыре матча мирового первенства: Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня) и Япония - Польша (28 июня).



Напомним, что дни проведения матчей ЧМ-18 в Волгограде могут стать выходными.