«Спартак» в большинстве победил «Крылья Советов»

Матч 29-го тура РПЛ завершился победой «Спартака» со счётом 2:0. «Крылья» доигрывали встречу вдевятером: уже на 10-й минуте был удалён Гленн Бейл, а на 50-й — Фернандо Костанса.
Первый гол был забит в свои ворота Владиславом Шитовым на 22-й минуте. Удвоил преимущество в счёте Пабло Солари с пенальти на 42-й. Встречу судил Сергей Карасёв.
После 29 туров у «Спартака» 54 очка и 4-е место. «Крылья» идут 10-ми с 30 очками. Лидирует «Краснодар» — 64 очка.
Тяжело что-то написать после такой "игры" Спартака...
В голове только одно - "Шитов - Крылья советов 2-0"...
Кто-нибудь заметил после ПЕРВОГО удаления, что команды стали играть в неравных составах?
Я лично не заметил.
А после 2-го?
Что, в концовке Спартак прижал КС к своим воротам?
Так КС из-за не очень хорошей физподготовки практически всегда в концовке "проседают".
И не важно, девять их или одиннадцать.
По поведению станковича на бровке - он уже чемодан собирает и "обрывает телефонные провода", звоня своему новому агенту с требованиями поторопиться с новыми и ВЫГОДНЫМИ, с точки зрения бабла, предложениями.
Выпустил на поле тех, кому весь чемпионат НЕ доверял, а во втором тайме вообще решил "ретро матч" устроить, выпустив Довбню в рамку.
В общем, очередной сезон, благодаря "эффективным манагерам" бензоколонки, можно спустить в унитаз. ((
Тяжело что-то написать после такой "игры" Спартака...
В голове только одно - "Шитов - Крылья советов 2-0"...
Кто-нибудь заметил после ПЕРВОГО удаления, что команды стали играть в неравных составах?
Я лично не заметил.
А после 2-го?
Что, в концовке Спартак прижал КС к своим воротам?
Так КС из-за не очень хорошей физподготовки практически всегда в концовке "проседают".
И не важно, девять их или одиннадцать.
По поведению станковича на бровке - он уже чемодан собирает и "обрывает телефонные провода", звоня своему новому агенту с требованиями поторопиться с новыми и ВЫГОДНЫМИ, с точки зрения бабла, предложениями.
Выпустил на поле тех, кому весь чемпионат НЕ доверял, а во втором тайме вообще решил "ретро матч" устроить, выпустив Довбню в рамку.
В общем, очередной сезон, благодаря "эффективным манагерам" бензоколонки, можно спустить в унитаз. ((