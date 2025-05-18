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«Спартак» в большинстве победил «Крылья Советов»

вчера, 15:30
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Матч 29-го тура РПЛ завершился победой «Спартака» со счётом 2:0. «Крылья» доигрывали встречу вдевятером: уже на 10-й минуте был удалён Гленн Бейл, а на 50-й — Фернандо Костанса.

Первый гол был забит в свои ворота Владиславом Шитовым на 22-й минуте. Удвоил преимущество в счёте Пабло Солари с пенальти на 42-й. Встречу судил Сергей Карасёв.

После 29 туров у «Спартака» 54 очка и 4-е место. «Крылья» идут 10-ми с 30 очками. Лидирует «Краснодар» — 64 очка.

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17 мая
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Все комментарии
4RT
4RT
сегодня в 14:11
Станкович решил выпустить запас в основе и показать руководству,что они не на что не годны. А они ни хрена не играя, взяли да ещё и выйграли!😁
4RT
4RT
сегодня в 14:06
Самый умеротворяющий матч в сезоне
derrik2000
derrik2000 ответ a-league (раскрыть)
вчера в 20:11
Если есть возможность - матч пересмотри в записи.
a-league
a-league ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:05, ред.
"Шитов - вот ГЕРОЙ матча"

Шитов - это конспиративная кличка Карасёва ?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:54
Виктор, спасибо) не нужно, на следующей будет Мартинс, заслужил своей блестящей игрой в сезоне
derrik2000
derrik2000 ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:58
"легко, на классе"

На КАКОМ, извиняюсь, КЛАССЕ???
Шитов - вот ГЕРОЙ матча!
Сначала САМ забил, а потом 11-метровый в свои ворота организовал.
derrik2000
derrik2000 ответ Struhan (раскрыть)
вчера в 17:56
"Победителей не судят. 3 очка не пахнут, игра забудется, результат останется."

С такими оправданиями можно ГОРДИТЬСЯ и "серебром" под "чутким руководством" Черчесова и Старкова... ((
протон
протон
вчера в 17:37
С победой Спартак Москва! Дублем, легко, на классе, пешком!
Struhan
Struhan ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 17:36
Победителей не судят. 3 очка не пахнут, игра забудется, результат останется.
derrik2000
derrik2000 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 16:42
"По объявлению за такие бабки не приходят. Только по большому протеже."

Ну, и так тоже.))
Вспомнил сразу рыжего Макеева...
Сп62
Сп62 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:41
По объявлению за такие бабки не приходят. Только по большому протеже.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:29
Одобряю!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:28
"А я всё-таки надеюсь...)))"

))
Витя, ТАМ есть и продолжение:

"...отраду старым подают, в счастливой жизни украшают, в несчастный случай берегут" (с)

Мы с тобой уже - ХТО?
Думаю, нет, УВЕРЕН, что НЕ СТАРЦЫ!
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:23
А я всё-таки надеюсь...)))
Александр Гармашов
Александр Гармашов
вчера в 16:22
Ну хоть так
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:21
"Очень надеюсь, увидеть новый Спартак, в новом сезоне!!!!!!!"

Как там Михайло Васильич Ломоносов в «Оде на день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны» сказал?

"Надежды юношей питают..."
((
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 16:21
Вот честно от такого матча хотелось стругануть прямо на экран. Видно что уже и лысому и игрокам на..ать глубоко на все. Но запасные не дали усомнится какие они днища)) Игнатов- Пруцев Зобнин это нечто просто-им в пердиве место и давно.Уж если обгадились с Ростовом -ну тут хоть 63ми подвигайте-порадуйте публику 11 против 9. Но нет-мыслями уже все в запое и на море.. Станок на выход-грядет третье пришествие ВЕЛИКОГО И УЖАСНОГО ВАЛЕРОНА!
Capral
Capral
вчера в 16:14
Яша.

Так как на счёт новой Аватарки? Подогнать?)))
True Story
True Story
вчера в 16:13
Почему-то у всех негатив сплошной, видимо из-за завышенных ожиданий. Спартак в этом сезоне забрался непривычно высоко в турнирной таблице. Сезон можно назвать успешным.
derrik2000
derrik2000 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 16:11
Ряженые.
"Набор по объявлению"... ((
Сп62
Сп62 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:10
А кто ж тогда проигрывал?
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:10
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍
derrik2000
derrik2000 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 16:07
"Спартак провёл тренировочный матч в щадящем режиме."


А по моему мнению, КОМАНДА СПАРТАК после зимней паузы вообще НА ИГРЫ НЕ ЯВЛЯЛАСЬ...((
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 16:05
И вот эта дворовая (прошу прощения у болельщиков Спартака, но говорю по качеству сегодняшней игры) команда претендовала на чемпионство? Обыграла крылышки, но это за счет чего? 2 удалений, автогола и пенальти... Жаль Самару сегодня.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:05
Ни одного гола с игры не забили, ну как так, но зато победили и близки к медалям, шучу, кому они нужны
Сп62
Сп62
вчера в 16:05, ред.
Спартак провёл тренировочный матч в щадящем режиме. Можно списать отсутствие остроты в атаках Спартака на несыгранность игроков. В таком составе они и близко не выходили в этом сезоне. Но хотя бы видимость активности могли бы показать.
derrik2000
derrik2000 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:03
"что было причиной тому - сами не хотели или не получалось - это уже вопрос к тренерскому штабу."

Не. Не к штабу.
Вопросы к психологической обстановке в коллективе, именуемый "ФК Спартак Москва" и квалификации главного тренера"
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:00
Привет, Витя! )
Эти "гламурные эффективные манагеры" всё на Европу смотрят, не видя хорошего тренера у себя под носом.
Правильно: любой прощелыга из гейропы им милее отечественного специалиста и отечественного игрока...
Потерянное поколение, что ещё скажешь... ((
shlomo
shlomo
вчера в 15:57
Непонятный матч получился.... уже в начале второго тайма самарцы остались вдевятером, после чего даже малейший намек на хоть что-то интересное в этом матче пропал.... по итогу Спартак так и не забил, играя весь2 таймч в большинстве, причем и моментов команда Станковича практически не создала..... а вот что было причиной тому - сами не хотели или не получалось - это уже вопрос к тренерскому штабу.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:55
В силу обстоятельств удалось посмотреть последнюю четверть матча и такое на меня унынье накатило - больше сказать не чего...(
Гость
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