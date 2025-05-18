«Спартак» в большинстве победил «Крылья Советов»

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вчера, 15:30

Матч 29-го тура РПЛ завершился победой «Спартака» со счётом 2:0. «Крылья» доигрывали встречу вдевятером: уже на 10-й минуте был удалён , а на 50-й — .

Первый гол был забит в свои ворота на 22-й минуте. Удвоил преимущество в счёте с пенальти на 42-й. Встречу судил .

После 29 туров у «Спартака» 54 очка и 4-е место. «Крылья» идут 10-ми с 30 очками. Лидирует «Краснодар» — 64 очка.