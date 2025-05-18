Месси признан лучшим футболистом в истории по версии IFFHS

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси возглавил топ-10 лучших игроков всех времён по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.
В десятку также вошли: Пеле, Диего Марадона, Криштиану Роналду, Йохан Кройф, Роналдо, Зинедин Зидан и другие легенды.
Месси восемь раз выигрывал «Золотой мяч», четырежды становился победителем Лиги чемпионов и в 2022-м завоевал титул чемпиона мира с Аргентиной. Роналду имеет пять «Золотых мячей» и чемпионство Европы с Португалией (2016).
Ведь целых пять человек об этом высказались в разных изданиях!!!
Значит, раз так сказали, значит так оно и есть?
Странная логика...
Месси ничем не лучше Пеле, хотя у него Золотых мячей больше хотя бы потому, что в 70-х годах Золотые мячи не раздовались кому попало и по коммерческим причинам.
Доминация спортивного принципа при определении лучшего за сезон БЫЛА!!!
Моё личное мнение: нельзя составлять такие рейтинги , ибо это очень похоже на спор детей: кто сильнее, слон или кит!!! Ничто не вечно под Луной: придут новые веяния в футболе, он будет меняться вместе с новыми героями, так что этот составленный кем-то дурацкий рейтинг воспринимать всерьез- себя не уважать!
Я не считаю авторов рейтинга умнее себя, ибо имею память ,жизненный опыт какой-никакой, не создаю себе кумиров.
Ведь целых пять человек об этом высказались в разных изданиях!!!
Значит, раз так сказали, значит так оно и есть?
Странная логика...
Месси ничем не лучше Пеле, хотя у него Золотых мячей больше хотя бы потому, что в 70-х годах Золотые мячи не раздовались кому попало и по коммерческим причинам.
Доминация спортивного принципа при определении лучшего за сезон БЫЛА!!!
Моё личное мнение: нельзя составлять такие рейтинги , ибо это очень похоже на спор детей: кто сильнее, слон или кит!!! Ничто не вечно под Луной: придут новые веяния в футболе, он будет меняться вместе с новыми героями, так что этот составленный кем-то дурацкий рейтинг воспринимать всерьез- себя не уважать!
Я не считаю авторов рейтинга умнее себя, ибо имею память ,жизненный опыт какой-никакой, не создаю себе кумиров.
P.S.: радует, что в топ 10 включили таких легенд, как Роналдо (зубастик) и Зинедин Зидан.
P.S.: радует, что в топ 10 включили таких легенд, как Роналдо (зубастик) и Зинедин Зидан.