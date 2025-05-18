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Месси признан лучшим футболистом в истории по версии IFFHS

вчера, 16:03

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси возглавил топ-10 лучших игроков всех времён по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Месси признан лучшим футболистом в истории по версии IFFHS

В десятку также вошли: Пеле, Диего Марадона, Криштиану Роналду, Йохан Кройф, Роналдо, Зинедин Зидан и другие легенды.

Месси восемь раз выигрывал «Золотой мяч», четырежды становился победителем Лиги чемпионов и в 2022-м завоевал титул чемпиона мира с Аргентиной. Роналду имеет пять «Золотых мячей» и чемпионство Европы с Португалией (2016).

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ НЕ Э Г O И СT (раскрыть)
сегодня в 10:07
А если группа непонятных людей пять- шесть раз назавут кого-то из футболистов АПЛ уже сейчас лучшим футболистом всех времён, Вы согласитесь с этим мнением?
Ведь целых пять человек об этом высказались в разных изданиях!!!
Значит, раз так сказали, значит так оно и есть?
Странная логика...
Месси ничем не лучше Пеле, хотя у него Золотых мячей больше хотя бы потому, что в 70-х годах Золотые мячи не раздовались кому попало и по коммерческим причинам.
Доминация спортивного принципа при определении лучшего за сезон БЫЛА!!!
Моё личное мнение: нельзя составлять такие рейтинги , ибо это очень похоже на спор детей: кто сильнее, слон или кит!!! Ничто не вечно под Луной: придут новые веяния в футболе, он будет меняться вместе с новыми героями, так что этот составленный кем-то дурацкий рейтинг воспринимать всерьез- себя не уважать!
Я не считаю авторов рейтинга умнее себя, ибо имею память ,жизненный опыт какой-никакой, не создаю себе кумиров.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 09:43
    амурец
    амурец
    сегодня в 08:01
    Марадона и Пеле ниже гнома вот поржал
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 19:29
    Правильное решение - достоин !!!
    Эксперт Футбола
    Эксперт Футбола
    вчера в 19:19
    Так заслуженно ведь ! Рекордсмен по трофеям + индивидуалки ! И статистика гол пас на элитном уровне !
    Тень 20
    Тень 20 ответ НЕ Э Г O И СT (раскрыть)
    вчера в 19:17
    Тут все выше ленивого аргентинского пешехода
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 18:34
    Руки прочь от Пеле и Марадоны!!! Они выше любого рейтинга...
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 18:30
    Топ-3 неизменный, а в каком порядке это дело вкуса. Хотя можно сказать, что топ-4 неизменный, Роналду железно четвертый, а тройка может меняться. Удивлен наличием Роналдо и Роналдиньо, обычно их не ставят в топ-10 из-за короткого пика.
    070maks
    070maks ответ Тень 20 (раскрыть)
    вчера в 18:30
      Capral
      Capral ответ Atletico_de_Madrid (раскрыть)
      вчера в 17:33
      Потому что, люди и на этом делают деньги...
      НЕ Э Г O И СT
      НЕ Э Г O И СT
      вчера в 17:20
      Ну это не первый список, где Месси первый.. Всё правильно.. 👆
      Atletico_de_Madrid
      Atletico_de_Madrid
      вчера в 17:16
      Зачем создают эти списки? Они все легенды, где то лучше, где то хуже, все плюс минус на равных. А рейтинги нужны только для споров в комментариях.
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
      вчера в 17:15
      Какие имена!!
      Тень 20
      Тень 20
      вчера в 17:10
      Гному место в конце списка. Максимум!
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 16:42
      Все спорно. Но король футбола все-так Пеле!)))
      Джиперс Криперс
      Джиперс Криперс
      вчера в 16:38
      Так и есть, Месси лучший. Я сам не фанат аргентинца, но сухие факты (количество трофеев и индивидуальные награды) говорят о том, что он лучший.

      P.S.: радует, что в топ 10 включили таких легенд, как Роналдо (зубастик) и Зинедин Зидан.
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r
      вчера в 16:10, ред.
      Сейчас начнется...))) Все куплено и т.д.. Но список очень крутой, как не крути.
      Гость
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