Месси признан лучшим футболистом в истории по версии IFFHS

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вчера, 16:03

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины возглавил топ-10 лучших игроков всех времён по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

В десятку также вошли: , , , , , и другие легенды.

Месси восемь раз выигрывал «Золотой мяч», четырежды становился победителем Лиги чемпионов и в 2022-м завоевал титул чемпиона мира с Аргентиной. Роналду имеет пять «Золотых мячей» и чемпионство Европы с Португалией (2016).