«Интер» – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» – «Лацио», который состоится 18 мая 2025 года

«Интер»

«Интер» все еще не сдался и отстает всего на один пункт от «Наполи» за два тура до конца. Миланскому клубу нужно выигрывать две оставшиеся игры и не опираться на результаты лидера. В домашней игре с «Лацио» от хозяев ждут очень активной игры, которая сможет привести к забитым мячам и положительному результату, что перенесет автоматически интригу на заключительный тур, который состоится через неделю.

11 мая «Интер» на выезде обыграл «Торино» (2:0), а шестого мая одолел в дополнительное время «Барселону» (4:3) в полуфинале Лиги чемпионов.

«Лацио»

«Лацио» смог не отпустить «Ювентус» от себя в турнирной таблице, хотя был близок к поражению. Сейчас римляне занимают пятое место с 64 баллами и уступают конкуренту по разнице забитых и пропущенных мячей. В игре с «Интером» шансов у гостей против мотивированного чемпиона страны будет крайне мало, поэтому они обязаны реализовывать то, что будет.

10 мая «Лацио» сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1), а четвертого числа команда справилась на выезде с «Эмполи» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 1.71

Ничья – 4

Победит «Лацио» – 5.1

Тотал больше 2.5 мячей – 1.77

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.08

Статистика

«Интер» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лацио» выиграл пять из семи последних матчей на выезде во всех турнирах

«Интер» выиграл три из четырех последних матчей с «Лацио»

Прогноз

Поставить на победу «Интера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.71. Предполагаем, что миланский клуб сможет найти подходы к воротам «Лацио» и добиться победного результата.