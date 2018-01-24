«Наполи» нацелился на форварда «Монако»

По данным источника, «Наполи» нацелился на приобретение нападающего «Монако» Бальде Кейта.



Сообщается, что итальянский клуб уже сделал первое предложение по покупке 22-летнего футболиста, однако монегаски ответили отказом. Французский клуб желает выручить больше средств с продажи талантливого игрока. Ориентировочная трансферная стоимость форварда составляет 45 миллионов евро. Напомним, что минувшим летом Кейта перешел из «Лацио» в «Монако».