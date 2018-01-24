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«Наполи» нацелился на форварда «Монако»

24 января 2018, 15:19

По данным источника, «Наполи» нацелился на приобретение нападающего «Монако» Бальде Кейта

Сообщается, что итальянский клуб уже сделал первое предложение по покупке 22-летнего футболиста, однако монегаски ответили отказом. Французский клуб желает выручить больше средств с продажи талантливого игрока. Ориентировочная трансферная стоимость форварда составляет 45 миллионов евро. Напомним, что минувшим летом Кейта перешел из «Лацио» в «Монако». 

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матос
матос ответ Lazio-Kiev (раскрыть)
24 января 2018 в 18:16, ред.
так и есть)
теперь Рыболовлев и на этом угольке малость евриков заработает)
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответ матос (раскрыть)
24 января 2018 в 17:47, ред.
Они надеялись бесплатно его забрать. А скупой платит дважды.
матос
матос
24 января 2018 в 17:40
летом что Неаполю его не покупалось за сумму куда меньшую?
Nazi
Nazi
24 января 2018 в 16:54, ред.
Давайте барыги из монако, продавайте последних футболистов и валите в л2.
Гость
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