«Наполи» нацелился на форварда «Монако»

По данным источника, «Наполи» нацелился на приобретение нападающего «Монако» Бальде Кейта.
Сообщается, что итальянский клуб уже сделал первое предложение по покупке 22-летнего футболиста, однако монегаски ответили отказом. Французский клуб желает выручить больше средств с продажи талантливого игрока. Ориентировочная трансферная стоимость форварда составляет 45 миллионов евро. Напомним, что минувшим летом Кейта перешел из «Лацио» в «Монако».
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