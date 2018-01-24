Касорла: «Инфекция буквально сожрала мое сухожилие»

Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла перенес более восьми операций на ахилловом сухожилии, но не собирается завязывать с футболом даже после того, как срок его контракта с «канонирами» летом подойдет к концу:

«Бывали моменты, когда я всерьез подумывал сдаться. Множество раз я говорил себе, что, возможно, продолжать уже нет смысла.

Но если дела пойдут хорошо, в следующем году я снова заиграю на высоком уровне.

Первая операция была рискованной — проблема в моей коже. Я принимал слишком много кортикостероидов в течение своей карьеры. Перенес операцию, через три недели сняли швы, но это не помогло. Пришлось использовать кожный трансплантат. А после этого я подхватил в операционной инфекцию, которая буквально сожрала мое сухожилие».