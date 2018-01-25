«Спартак» может приобрести Льяича за 12 млн евро

«Спартак» ведёт переговоры с «Торино» по атакующему полузащитнику сборной Сербии Адему Льяичу. Как сообщает источник, уже пытался приобрести 25-летнего игрока за € 10 млн, но туринский клуб ответил отказом. Отмечается, что если «Спартак» повысит предложение до € 12 млн, то переход Льяича в московский клуб вполне может состояться.

В текущем сезоне Льяич отличился 3 голами и 6 результативными передачами в 16 матчах Серии A.

Ранее появилась информация о том, что «Спартак» интересуется нападающим «Ливерпуля» Лазаром Марковичем.