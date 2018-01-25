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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
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Саутгейт: «Ждем от России превосходного проведения ЧМ-2018»0
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«Спартак» может приобрести Льяича за 12 млн евро

сегодня, 03:26

«Спартак» ведёт переговоры с «Торино» по атакующему полузащитнику сборной Сербии Адему Льяичу. Как сообщает источник, уже пытался приобрести 25-летнего игрока за € 10 млн, но туринский клуб ответил отказом. Отмечается, что если «Спартак» повысит предложение до € 12 млн, то переход Льяича в московский клуб вполне может состояться.

В текущем сезоне Льяич отличился 3 голами и 6 результативными передачами в 16 матчах Серии A.

Ранее появилась информация о том, что «Спартак» интересуется нападающим «Ливерпуля» Лазаром Марковичем.

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Все комментарии
spartach091
spartach091 ответил Jeck Denielse
сегодня в 10:16
написал любитель команды ПАРЕДЕСОВ.......
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:15
Чё то Спартак запал на сербов. Не верю!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:06
Берем цивилизацию, бегать по джунглям в поисках игроков нет времени, да и не статусно)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:56
"Спартакович" - во главе с Карреровичем приобрёл Петковича,Максимовича,Марковича и Льяича.....

И это ещё не пределович.....))))
SHMEL
SHMEL
сегодня в 09:54
Такое впечатление ,что поросятам некуда деньги девать и их нужно срочно потратить именнно зимой,скупая всех оптом(ну это если кто согласится конечно же).
makkie
makkie
сегодня в 09:48
Топ-игрок для РПЛ за приемлемую цену.
Но отдадут ли его, вопрос?
Брулин
Брулин
сегодня в 09:26
Не Спартак интересуется, а сумасшедшая армия агентов зная о предпочтениях команды, шерстит все чемпионаты и рождает слухи )
Мельгарехо
Мельгарехо ответил cska plus
сегодня в 09:23
cska plus:
За последние пару дней, спартак купил всю Сербию а в итоге будет играть ещё один негр.
cska plus
Сегодня 04:37
За последние пару дней, спартак купил всю Сербию а в итоге будет играть ещё один негр.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
еще один негр Муса не факт что вернется в цска, за тарелку супа и палец в залог он играть не будет.
time out
time out ответил Остапчук 67
сегодня в 09:01
Остапчук 67:
Опять кони тут. Скачите на новость о переходе Мусы. Вам же нравится негров обсуждать.
Спартак еще никого не купил, а у коней на каждой ветке о Спартаке истерика, а что будет когда кого-то приобретут? Не дошло бы дело у некоторых из них до суицида.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 08:35
Так покупай ,свои транзисторы !!! Меньше слов и больше дела !!!
ОлегV
ОлегV
сегодня в 08:30
Надо брать....
turist82
turist82
сегодня в 08:24
Как надоели уже эти "типа новости". "Может приобрести". А Ярославский Шинник может приобрести Месси, но не приобретет само собой. Так и надо писать тогда когда уже что то определенное известно из официальных источников, а не "Баба Дуся из пятого подъезда слышала от приятельницы из Мурманска что у той сестра - собирается выйти замуж"
бурбон
бурбон
сегодня в 08:04
А что забыли на Спартаковской ветке нищие лошади?!?
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил Locomotive Breath
сегодня в 07:37
Locomotive Breath:
" "Спартак" может приобрести..."(с) Может... постоянно).
Приобрести то может, но кто ему даст?!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:32
" "Спартак" может приобрести..."(с) Может... постоянно).
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 07:31
Ну и хорошо, это было бы действительно Усиление.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:26
Кажется и 12 млн. дешево.
Klasse
Klasse
сегодня в 07:21
Помню его еще по Роме. Талантливый, но дико капризный. Через свой характер и пострадал. Стоит всего 12.
Конебаклан
Конебаклан
сегодня в 07:18
Конюшня что вы еще вякаете?
Вам с деревянными березами,игнатом,осетином,верблюдом и двумя неграми,еще пять лет играть) Завидуйте молча)
dinoel
dinoel
сегодня в 07:16
Лишь бы не Петкович снова опять
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 07:09
Лишь бы Спартаку во благо..
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 07:07
Зачем Спартаку серб,возьмите ещё шоколадок!
Ver
Ver
сегодня в 06:27
Футболисты. фамилии которых известны лишь любителям, что следят за соответствующими чемпионатами. Зачем они в России? Они ж никто. Найдите в стране и люди будут расти, а эти ж так никем и останутся...Вот ради этих ребят soccer так ратует за отмену лимита?
piercman
piercman ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 06:22
Сергеевич вернулся 1:
Спартак ведёт переговоры с Торино, с Наполи, с Ливерпулем, а ЦСКА с Делупами, с Зирками, с Легией, да копает бульбашку, глотая слюню..)
кстати, спасибо, что напомнил, как позорно вы отскочили от белупы)
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 06:21
    Nikola45
    Nikola45
    сегодня в 06:20
      denmig
      denmig
      сегодня в 06:20
      Все эти слухи уже были! Может чего новенького!? - надоели дешево-желтые утки!
      piercman
      piercman
      сегодня в 06:13
      единственного гетеросексуала (но с совсем не гетеросексуальной фамилией) ивелина попова прогоняют, на его место, очевидно, пытаются подписать льяича. ой, неспроста! что-то спартачи нарыли в его досье)
      kastites
      kastites
      сегодня в 05:10
      Деньги российских пенсионеров разбазаривают
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      сегодня в 05:03
      Опять кони тут.
      Скачите на новость о переходе Мусы.
      Вам же нравится негров обсуждать.
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