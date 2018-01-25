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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Наставник сборной Исландии рассчитывает посетить игры «Ростова»

сегодня, 10:18

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон перед ЧМ-2018 намерен посетить поединки «Ростова», чтобы лично посмотреть на своих подопечных. 

В сборной Исландии «Ростов» представляют три футболиста: Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон, Бьорн Бергманн Сигурдссон.

«Надеюсь, мне удастся посетить матчи „Ростова“ перед чемпионатом мира, чтобы вживую посмотреть на наших игроков. У нас хорошие отношения с этим клубом, так что мы планируем визит на матчи команды.

Рагнар сменил клуб, прежде всего, по финансовым причинам. Что касается Бьорна, то он станет хорошим дополнением для всего российского чемпионата, это я обещаю. Вообще чемпионат России - это очень сложная лига, много перелетов, хороший уровень футбола. Безусловно, нашей сборной идет на пользу, что в ней есть игроки из такого чемпионата».

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Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 10:22
Надо на базе Ростова создать сборную Исландии, а потом переименовать в Россию!
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