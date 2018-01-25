Безуглов: «Все врачи РФПЛ прошли специальный онлайн-курс по теме допинга»

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о том, какая работа проводится в РФПЛ на тему допинга у футболистов.



«С подачи РУСАДА в прошлом году все врачи РФПЛ, кроме врачей „СКА-Хабаровск“ (не знаю почему), прошли специальный онлайн-курс по теме допинга. Его прошли и многие футболисты сборной. Более того, было разработано бесплатное приложение „Антидопинг ПРО“: все новые запрещённые препараты вносятся в программу, чтобы сообщать актуальную информацию.



С футболистами сборной проводится отдельная работа. Когда мы попросили Капелло побеседовать с футболистами о допинге, Дон Фабио сказал, что бессмысленно делать это более 15 минут: спортсмены быстро заскучают. В итоге это продолжилось больше часа, а футболисты слушали, раскрыв рот. С тех пор беседы проводятся регулярно».



Напомним, что Григорий Родченков обвинил ведущих российских футболистов в употреблении допинга.