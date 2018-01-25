Безуглов: «Все врачи РФПЛ прошли специальный онлайн-курс по теме допинга»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Германия. Бундеслига 2
  • Франция. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Катар. Старс Лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала1X2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол---
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 5:1 Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П---
  • Главные новости
  • Все новости
22:31
«Барселона» - «Эспаньол»: в воротах хозяев сыграет Силлессен1
21:56
Кроос грозится покинуть «Реал», если Перес летом не усилит команду9
21:42
Нападающий сборной Литвы предпочёл «Динамо» «Уралу» и «Анжи»3
20:43
Фурсенко: «Трудно оценить тот вклад, который Манчини вносит в российский футбол»84
20:14
Моуриньо продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»47
22:14
Малуда попылит в чемпионате Люксембурга1
21:32
УЕФА нашёл нарушение в трансфере Санчеса, дебют игрока за МЮ может быть отсрочен2
21:21
Фурсенко: «Надеюсь, Анюков согласится стать играющим тренером „Зенита-2“»7
21:14
Васкес о поражении «Реала» от «Леганеса»: «Ну ..... и позорище»10
21:02
Терентьев: «Пока „Зениту“ везёт: соперники больше владеют мячом, а мы забиваем»1
20:53
Цакташ перебрался в «Хайдук»2
20:33
Моуриньо: «Для меня большая честь быть главным тренером МЮ, я очень горжусь этим»4
20:21
Манчини: «Меня всё устроило, никаких неожиданностей»10
20:06
Суботич - игрок «Сент-Этьена»5
19:47
«Зенит» отгрузил пять мячей в ворота пражской «Славии»133
19:43
Почеттино: «Венгеру стоит говорить только за себя и за „Арсенал“»9
19:34
«Урал» обыграл четвёртую команду чемпионата Румынии4
19:25
«Сантос» арендовал у «Интера» Габигола6
19:15
«Ахмат» в контрольной встрече взял верх над «Кызылжаром»3
18:47
Наставник «Саутгемптона» подтвердил интерес клуба к Промесу36
18:36
Белоус: «„Зениту“ лучше продать Кришито, если есть хорошие предложения»12
18:30
«Аэрофлот» реализовал первые билеты за 5 рублей для болельщика сборной России12
18:08
«Уфа» одолела «Вислу» в товарищеском матче6
17:54
Моуриньо: «Роналду - игрок, которого хочет видеть в составе своей команды любой тренер»15
17:33
Португальцы проведут товарищеские поединки с Нидерландами и Египтом1

Безуглов: «Все врачи РФПЛ прошли специальный онлайн-курс по теме допинга»

сегодня, 11:43

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о том, какая работа проводится в РФПЛ на тему допинга у футболистов. 

«С подачи РУСАДА в прошлом году все врачи РФПЛ, кроме врачей „СКА-Хабаровск“ (не знаю почему), прошли специальный онлайн-курс по теме допинга. Его прошли и многие футболисты сборной. Более того, было разработано бесплатное приложение „Антидопинг ПРО“: все новые запрещённые препараты вносятся в программу, чтобы сообщать актуальную информацию. 

С футболистами сборной проводится отдельная работа. Когда мы попросили Капелло побеседовать с футболистами о допинге, Дон Фабио сказал, что бессмысленно делать это более 15 минут: спортсмены быстро заскучают. В итоге это продолжилось больше часа, а футболисты слушали, раскрыв рот. С тех пор беседы проводятся регулярно».

Напомним, что Григорий Родченков обвинил ведущих российских футболистов в употреблении допинга.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Моденов: «Необходимо создать госорган, который будет контролировать врачей клубов»
Сегодня, 11:07 2
Смертин: «Мы проведем семинары для клубов РФПЛ по антидискриминационной политике»
23 января 7
Джикии вынесено замечание, Трахтенберг оштрафован на 20 000 рублей за твит о «шоколадках»
23 января 57
25 января пройдет заседание РФС, будет обсуждаться вопрос «шоколадок» и «Спартака»
18 января 227
Комитет по этике не оставит без внимания «твит» Джикии о «шоколадках»
16 января 50
РФС следит за всеми заметками СМИ о допинге в сборной России
15 января 9
Обсудить
Все комментарии
loko7
loko7
сегодня в 14:13
При Капелло они как раз засыпали во время матча через 15 минут.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 12:04
Родченков должен проводить онлайн-
курсы, а не бестолковая РУСАДА Этот учёный умней русады!.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 11:48
Ну теперь-то мы уверены в завтрашнем дне, а врачей СКА-Хабаровск на заседание РФС и колесовать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100