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«Атлетико» хочет 20 млн евро за Гайтана, которым интересуется «Зенит»

сегодня, 12:13

«Атлетико» готов расстаться с полузащитником Николасом Гайтаном за 17-20 млн евро. 

У клуба есть ряд предложений по хавбеку, но все они не соответствуют желаниям «матрасников». Официальные запросы по Гайтану направляли «Монтеррей», «Суонси» и «Бока Хуниорс», однако все эти клубы предложили слишком мало денег. 

При этом «Уотфорд», «Саутгемптон» и «Интер» готовы арендовать игрока с возможностью выкупа, что тоже не устраивает «Атлетико».

Источник отмечает, что именно «Зенит», который активно интересуется Гайтаном, видится чуть ли не главным фаворитом на его приобретение.

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Все комментарии
За Ливерпуль
За Ливерпуль ответил RDeanW
сегодня в 18:50
RDeanW:
хотят 20, но атлетико еще не знает, что получит все 60)
    шацк
    шацк
    сегодня в 17:37
    Мало просите! Запросите 30 - дадут дурачки))
    RDeanW
    RDeanW
    сегодня в 16:33
    хотят 20, но атлетико еще не знает, что получит все 60)
    kastet2008
    kastet2008 ответил ALEX26659
    сегодня в 16:22
    На грани фантастики и начальной школы !вот это шутки,поковеркай свою фамилию .:)
    Не забудь главное !
    Red-green-Hooligans
    Red-green-Hooligans
    сегодня в 16:13
    Куда подевался писяман, который твердил, что его за лямов 5 им отдадут))
    ALEX26659
    ALEX26659
    сегодня в 16:05
    утка , лазурным интересны передесы и молло....
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 15:54
    Если еще и зарплату дадут миллиона 4....
    El Dassory
    El Dassory
    сегодня в 15:39
    Соккер стал дешевым сайтом и дальше катится вниз.
    Josep Guardiola98
    Josep Guardiola98 ответил d_fincher
    сегодня в 15:25
    d_fincher:
    Очередное сверхдорогое для скамейки. Зениту подходит, ведь наши деньги надо куда то девать!
    Почему для скамейки ?и при чем тут твои деньги ахах?
    The_BESTolo4b
    The_BESTolo4b ответил Josep Guardiola98
    сегодня в 15:22
    Josep Guardiola98:
    Википедия пишет что он уже в Зените) Полное имя Освальдо Николас де Пабло Моррейра Фабиан Гайтан Родился 23 февраля 1988[1] (29 лет) Сан-Мартин, Буэнос-Айрес, Аргентина Гражданство Flag of Argentina.svg Аргентина Рост 173 см Вес 67 кг Позиция полузащитник Информация о клубе Клуб ФК Зенит
    википедия пишет что зенит шлак
    Igo0rek
    Igo0rek ответил Литейный 4
    сегодня в 15:19
    Литейный 4:
    Зенит если берет, так серьезных игроков. Не каких то Петковичей с Педрами!
    А как были г..... так им и остались!
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 15:12
    Очередное сверхдорогое для скамейки. Зениту подходит, ведь наши деньги надо куда то девать!
    Josep Guardiola98
    Josep Guardiola98
    сегодня в 15:03
    Википедия пишет что он уже в Зените) Полное имя
    Освальдо Николас де Пабло Моррейра Фабиан Гайтан

    Родился
    23 февраля 1988[1] (29 лет)
    Сан-Мартин, Буэнос-Айрес, Аргентина

    Гражданство
    Flag of Argentina.svg Аргентина
    Рост
    173 см

    Вес
    67 кг

    Позиция
    полузащитник

    Информация о клубе
    Клуб
    ФК Зенит
    Josep Guardiola98
    Josep Guardiola98 ответил time out
    сегодня в 14:58
    time out:
    Гайтан? А кто это? Аргентинец? Тогда вопросов нет, все пути ведут в питерский Зенит, там образовалась колония этих жителей с другого континента и живут они во много раз лучше, чем коренные питербуржцы.
    В спартаке ситуация не хуже если ты зулус и еще год назад сидел на ветке и дрался за воду прямая дорога в народную африканскую колонию !
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 14:55
    Естественно в Суонси и Бока пока не отдадут - надо попробовать впарить втридорога соискателям новой крыши на стадионе......
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Казанский
    сегодня в 14:45
    Казанский:
    Все понятно.Степка,чтобы не отвечать на болезненный вопрос,приподняв подол пустился в бега))
    Коля, я тебе послал подарок в профиль - Красно белый мячик! За твое преданное внимание к моей скромной персоне и Спартаку! :))))))
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил LOpp
    сегодня в 14:36
    LOpp:
    и главное у этого серьезного игрока серьезная статистика в этом сезоне: Игр - 0, голов - 0, голевых передач - 0 он точно живой?)
    Вы когда шоколадного пупса Адриано брали на самую высокую зарплату в РФПЛ, он сидел на лавке и был худшим игроком Серии А. Однако вас это не смущало и вся фратрия во главе с Пновым рукоплескала очередному зулусу. Так в чем же проблема с Гайтаном? Игрок не попадает в состав 4го клуба Европы, бывает.
    time out
    time out
    сегодня в 14:25
    Гайтан? А кто это? Аргентинец? Тогда вопросов нет, все пути ведут в питерский Зенит, там образовалась колония этих жителей с другого континента и живут они во много раз лучше, чем коренные питербуржцы.
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    сегодня в 14:20
    Помню по играм Гайтана с Зенитом.Из 10 моментов может и одного не забить.Но цепкий.В общем только для балды его, парить в бане Манчини да парочку главных.
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 14:20
    С теми, что есть никак не разберутся, или Манчини не хватает для ротации?
    Морозовский
    Морозовский ответил Казанский
    сегодня в 14:18
    Казанский:
    Все понятно.Степка,чтобы не отвечать на болезненный вопрос,приподняв подол пустился в бега))
      Казанский
      Казанский
      сегодня в 14:17
      Все понятно.Степка,чтобы не отвечать на болезненный вопрос,приподняв подол пустился в бега))
      Морозовский
      Морозовский
      сегодня в 14:16
      Надо брать! Такие НУЛИ (0) "зеньке" нужны! Будет капитаном проекта!
      Казанский
      Казанский ответил Литейный 4
      сегодня в 14:12
      Литейный 4:
      Так уж и питерские? Я так вижу и знаю, что они КБшные! :)))
      Ты от ответа на вопрос не увиливай))Будь мужиком.
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил Казанский
      сегодня в 14:10
      Казанский:
      Молчат питерские жандармы)))А по твоим лайкам с топа можно все твои клоны переписывать...Вот только зачем тебе это нужно ты так и не объяснил
      Так уж и питерские? Я так вижу и знаю, что они КБшные! :)))
      Казанский
      Казанский ответил Литейный 4
      сегодня в 14:08
      Литейный 4:
      Пар спустил? Модеры что ответили? :)))
      Молчат питерские жандармы)))А по твоим лайкам с топа можно все твои клоны переписывать...Вот только зачем тебе это нужно ты так и не объяснил
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил Казанский
      сегодня в 14:06
      Казанский:
      А зачем Степке статистика игроков.Ты спроси его назвать состав Зенита и он грустно промолчит.Цель Степке другая..что-то написать и попасть в топ,от чего он получает не только моральное удовлетворение))
      Пар спустил? Модеры что ответили? :)))
      Казанский
      Казанский ответил LOpp
      сегодня в 14:04
      LOpp:
      и главное у этого серьезного игрока серьезная статистика в этом сезоне: Игр - 0, голов - 0, голевых передач - 0 он точно живой?)
      А зачем Степке статистика игроков.Ты спроси его назвать состав Зенита и он грустно промолчит.Цель Степке другая..что-то написать и попасть в топ,от чего он получает не только моральное удовлетворение))
      Казанский
      Казанский ответил Литейный 4
      сегодня в 14:01
      Литейный 4:
      https://www.youtube.com/watch?v=KkvdLWQdCUg
      LOpp
      LOpp ответил Литейный 4
      сегодня в 14:01
      Литейный 4:
      Зенит если берет, так серьезных игроков. Не каких то Петковичей с Педрами!
      и главное у этого серьезного игрока серьезная статистика в этом сезоне:
      Игр - 0, голов - 0, голевых передач - 0
      он точно живой?)
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