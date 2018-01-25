«Атлетико» хочет 20 млн евро за Гайтана, которым интересуется «Зенит»

«Атлетико» готов расстаться с полузащитником Николасом Гайтаном за 17-20 млн евро.

У клуба есть ряд предложений по хавбеку, но все они не соответствуют желаниям «матрасников». Официальные запросы по Гайтану направляли «Монтеррей», «Суонси» и «Бока Хуниорс», однако все эти клубы предложили слишком мало денег.

При этом «Уотфорд», «Саутгемптон» и «Интер» готовы арендовать игрока с возможностью выкупа, что тоже не устраивает «Атлетико».

Источник отмечает, что именно «Зенит», который активно интересуется Гайтаном, видится чуть ли не главным фаворитом на его приобретение.