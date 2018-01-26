Бускетс: «В первом матче „Эспаньол“ праздновал так, словно уже прошёл дальше»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка Испании после победы в ответном матче с «Эспаньолом» (2:0):

«Даже если в противостоянии есть фаворит, это нужно доказать. Да, мы были сильнее соперника, и даже больше, чем это отражено на табло.

В первом матче была более сумасшедшая игра. „Эспаньол“ праздновал победу так, словно уже вышел в следующий раунд, но противостояние длится 180 минут, и мы расставили всё по своим местам.

Понятно, что в этом сезоне есть другие приоритеты, но Кубок очень важен для нас. Будем идти вперёд шаг за шагом. Я надеюсь, что в итоге мы будем бороться за все трофеи».