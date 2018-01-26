Нобоа: «Отвоевать позицию с такой конкуренцией, как в „Зените“, непросто»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа пока не знает, как сложится его дальнейшая карьера: покинет ли он клуб из Санкт-Петербурга в поисках игровой практики или останется в команде Роберто Манчини:

«Я просто хочу играть! Сейчас, к сожалению, есть небольшое повреждение, я не могу тренироваться в полную силу. Очень зол, это неприятная ситуация. Что касается информации о возвращении в „Эмелек“... Знаете, я не забегаю вперед.

Когда переходил в „Зенит“ летом, мне сказали, что меня хочет клуб, хочет главный тренер. Но первые два матча я пропустил из-за дисквалификации, и Манчини стал доверять другому футболисту. Отвоевать позицию с такой конкуренцией, как в „Зените“, непросто. Хотя, когда я выходил на поле, мне казалось, что действовал я неплохо. Понятно, что для тренера хорошо, когда у него есть выбор футболистов. Но одно дело, когда ты играешь - это здорово. А когда нет - ты расстроен и ждешь своего шанса. Вот я и жду».