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Нобоа: «Отвоевать позицию с такой конкуренцией, как в „Зените“, непросто»

сегодня, 12:50

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа пока не знает, как сложится его дальнейшая карьера: покинет ли он клуб из Санкт-Петербурга в поисках игровой практики или останется в команде Роберто Манчини:

«Я просто хочу играть! Сейчас, к сожалению, есть небольшое повреждение, я не могу тренироваться в полную силу. Очень зол, это неприятная ситуация. Что касается информации о возвращении в „Эмелек“... Знаете, я не забегаю вперед.

Когда переходил в „Зенит“ летом, мне сказали, что меня хочет клуб, хочет главный тренер. Но первые два матча я пропустил из-за дисквалификации, и Манчини стал доверять другому футболисту. Отвоевать позицию с такой конкуренцией, как в „Зените“, непросто. Хотя, когда я выходил на поле, мне казалось, что действовал я неплохо. Понятно, что для тренера хорошо, когда у него есть выбор футболистов. Но одно дело, когда ты играешь - это здорово. А когда нет - ты расстроен и ждешь своего шанса. Вот я и жду».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:24
раньше-то не в курсе был?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 14:21
Я согласен с мнением игрока Зенита это действительно так
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил Литейный 4
сегодня в 14:09
Литейный 4:
Это туркмен развалил Ростов. После него всегда выжженная земля!
Ну Зенит же костяк разобрал и лучших себе взял) Джанаев и Сердар - ну такое..
Литейный 4
Литейный 4 ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 14:08
Владимipъ Григорянъ:
Зенит развалил Ростов..
Это туркмен развалил Ростов. После него всегда выжженная земля!
denmig
denmig
сегодня в 14:07
какая конкуренция? - проходной двор и сплошная ротация!
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 13:56
Зенит развалил Ростов..
РЭП НИГГА
РЭП НИГГА
сегодня в 13:54
давай к Бекиевичу!пока не поздно,на родину всегда успеешь вернуться, а этот Зенит достал уже
Морозовский
Морозовский
сегодня в 13:21
Нобоа! Ты туда с радостью бежал за баблом, а не позиции отвоёвывать! Держись до последнего у бакланов!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:20
Зачем ты туда вообще шёл то?
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
сегодня в 13:17
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Казанский
    сегодня в 13:10
    Казанский:
    Знал что переходишь в болото,так что это был осознанный выбор.Зато Ольга по магазинам и Эрмитажам походила))
    Из желающих срубить огромные деньжищи при переходе в Зенит можно две команды составить спокойно. Любовь к халяве плавно стала чертой характера не только наших футболистов ( от Дзюбы до Цаллагова), но и иностранцев.
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 13:08
    Чтобы иметь хорошую позицию в Зените нужно,как минимум,иметь аргентинское либо бразильское гражданство. Неужели Нобоа до сих пор этого не понял. А если не верит,пускай вон у Шатова с Новосельцевым спросит,они подтвердят )
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 12:56
    Скажи уж честно, что на закате карьеры хотелось бабосиков срубить по легкому, потому и пошел в Зенит, а не к Бердыеву!!!
    Казанский
    Казанский
    сегодня в 12:55
    Знал что переходишь в болото,так что это был осознанный выбор.Зато Ольга по магазинам и Эрмитажам походила))
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 12:52
    Путин сказал - от Нобоа избавиться (и как доктор зло так засмеялся - у га га га га га)
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