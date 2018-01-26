Тульский «Арсенал» объявил об аренде голкипера «Зенита»

20-летний голкипер Игорь Обухов, права на которого принадлежат «Зениту», пополнил ряды «Арсенала». Ранее футболист уже сообщал о сделке, а сегодня тульский клуб объявил об арендном соглашении официально. Игрок останется в «Арсенале» до конца нынешнего сезона с последующим правом выкупа. Туляки не исключают дальнейшего сотрудничества, но решение будет принято по результатам выступления Игоря в весенней части РФПЛ.

Первую часть сезона Обухов провел в составе «Тюмени».