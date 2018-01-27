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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 1:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет2281.13
22:45 14’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 1:2 Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичФонбет1.226.213
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 5:2 Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймФонбет1.2712.5
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 2:2 Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург---
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт 0:2 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Фонбет2.93.252.5
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 1:4 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалФонбет4.74.91.65
Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
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«Ньюпорт Каунти» и «Тоттенхэм» ждет переигровка

сегодня, 22:22
Ньюпорт КаунтиЛоготип футбольный клуб Ньюпорт Каунти1 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

В матче 4-го круга Кубка Англии «Тоттенхэм» не смог совладать с «Ньюпортом», представляющим четвертый по силе дивизион страны.

Ньюпорт, стадион «Родни Пэрад».

«Ньюпорт Каунти» - «Тоттенхэм» - 1:1 (1:0)
Голы: Эймонд 38 — Кейн 82.

«Ньюпорт»: Дэй, Уайт, Деметриу, Беннетт, Тозер, Уиллмотт, Пайп, Лэбэди (Долан 84), Батлер, Нубл, Эймонд (Маккулски 74).
Главный тренер: Майкл Джон Флинн.

«Тоттенхэм»: Ворм, Фойт, Уокер-Питерс (Сон Хонг Мин 46), Триппьер, Вертонген, Сиссоко, Дайер, Ваньяма, Дембеле (Дэвис 81), Льоренте (Алли 66), Кейн.
Главный тренер: Маурисио Почеттино.

Предупреждения: Лэбэди 32, Фойт 87.

Судья: Роджер Ист.

В другом матче МЮ разгромил «Йовил» (4:0).

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Все комментарии
Заратустра
Заратустра
сегодня в 23:00
Отскок Тотингэм Шпорест
MaxForCSKA
MaxForCSKA
сегодня в 22:57
смотрел матч, ттх старались как могли слить кубок, но не получилось
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 22:55
Отскочили куры, зато вчера им было смешно
hohoл
hohoл ответил dzvinka
сегодня в 22:53
dzvinka:
нда уж... за 10 минут от конца матча втащили переигровку... Эпический обсер был близко. А так поздравления Ньюпорту - срубят половину кассы с посещения уэмбли радостными болельщиками ТТХ в ответке, что будет равно половины их буджета на сезон наверное))) Сезон удался для них.
Это шанс для молодых игроков Ньюпорта. Заиграют на Уэмбли и есть шанс, что кто-то подкупит )
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил Виталик ManUtd Rus
сегодня в 22:52
Виталик ManUtd Rus:
Куры дохлые , ближайшая неделя - две для них будут особо печальными )))
как тебя, однако, победа над Йовилом вдохновила! название "МК Донс" ничего не напоминает?
dzvinka
dzvinka ответил Crooclin
сегодня в 22:46
Crooclin:
Во! Как раз у петухов будет переигровка аккурат перед игрой с Ювентусом) Откуда сил взять на столько игр сразу? Лучше бы сразу Кубок слили, чем за ничью цепляться при таком календаре
слить тиме с 4-го дивизиона... ну ты понимаеш)) итак ржака.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 22:44
нда уж... за 10 минут от конца матча втащили переигровку... Эпический обсер был близко.
А так поздравления Ньюпорту - срубят половину кассы с посещения уэмбли радостными болельщиками ТТХ в ответке, что будет равно половины их буджета на сезон наверное))) Сезон удался для них.
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил Crooclin
сегодня в 22:42
Crooclin:
Во! Как раз у петухов будет переигровка аккурат перед игрой с Ювентусом) Откуда сил взять на столько игр сразу? Лучше бы сразу Кубок слили, чем за ничью цепляться при таком календаре
да ты стратег! Когда Поча сосватают в Реал, смело шли резюме Леви, шансы есть!!!
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 22:41
Куры дохлые , ближайшая неделя - две для них будут особо печальными )))
Crooclin
Crooclin
сегодня в 22:37
Во! Как раз у петухов будет переигровка аккурат перед игрой с Ювентусом) Откуда сил взять на столько игр сразу? Лучше бы сразу Кубок слили, чем за ничью цепляться при таком календаре
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 22:37
)))
alexov222
alexov222 ответил cannongun
сегодня в 22:36
cannongun:
и на секундочку - впереди у нас маня, ливерка и арсик)
нормально..самую трудную игру мы уже отыграли сегодня)
13 RUS
13 RUS
сегодня в 22:33
Бывает
Tott_Hot
Tott_Hot ответил cannongun
сегодня в 22:32
cannongun:
и на секундочку - впереди у нас маня, ливерка и арсик)
и Ювентус на десерт
cannongun
cannongun ответил alexov222
сегодня в 22:31
alexov222:
ТТХ таким образом дал шанс Ньюпорту съездить на Уэмбли)..заслужили,чего не скажешь о Шпорах
и на секундочку - впереди у нас маня, ливерка и арсик)
Tott_Hot
Tott_Hot
сегодня в 22:30
Ходячие мертвецы. Думали пройдут на изи клуб из Лиги 2, а по факту Льоренте, Сиссоко даже на этот дивизион не тянут. Остальные тоже сыграли отвратительно
Foxes
Foxes ответил ст_прапорщик
сегодня в 22:30
ст_прапорщик:
валлийцы - молодцы, не стушевались перед столичными цацами))) Кейн , как обычно - тащит!
Как так?
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 22:29
валлийцы - молодцы, не стушевались перед столичными цацами))) Кейн , как обычно - тащит!
Foxes
Foxes
сегодня в 22:29
Неожиданные 1:1
cska plus
cska plus
сегодня в 22:29
Курятник он и есть курятник.
DXTK
DXTK
сегодня в 22:28
Кейн тащит, спс тебе ураган от позора спас.
cannongun
cannongun ответил Байкал-38
сегодня в 22:27
Байкал-38:
«Ньюпорт Каунти» - мужики!!!!! Тоттенхем -.........................!!!
как и ты
cannongun
cannongun
сегодня в 22:27
ппц, лучше б не смотрел
ну если не могут обыграть какой-то колхоз из хз лиги то нафиг нужен такой ТХ. мажоры херовы. и зачем это переигровка нужна была..
а Ньюпорту зачет за рвение.
Поч там внатуре чтоле о Реале думать начал
Klasse
Klasse
сегодня в 22:26
а пачитина уже в Реал собрался. не дорос еще
alexov222
alexov222
сегодня в 22:25
ТТХ таким образом дал шанс Ньюпорту съездить на Уэмбли)..заслужили,чего не скажешь о Шпорах
YRunner
YRunner
сегодня в 22:25
Отскочищщщще.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 22:24
«Ньюпорт Каунти» - мужики!!!!! Тоттенхем -.........................!!!
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