«Ньюпорт Каунти» и «Тоттенхэм» ждет переигровка

В матче 4-го круга Кубка Англии «Тоттенхэм» не смог совладать с «Ньюпортом», представляющим четвертый по силе дивизион страны.
Ньюпорт, стадион «Родни Пэрад».
«Ньюпорт Каунти» - «Тоттенхэм» - 1:1 (1:0)
Голы: Эймонд 38 — Кейн 82.
«Ньюпорт»: Дэй, Уайт, Деметриу, Беннетт, Тозер, Уиллмотт, Пайп, Лэбэди (Долан 84), Батлер, Нубл, Эймонд (Маккулски 74).
Главный тренер: Майкл Джон Флинн.
«Тоттенхэм»: Ворм, Фойт, Уокер-Питерс (Сон Хонг Мин 46), Триппьер, Вертонген, Сиссоко, Дайер, Ваньяма, Дембеле (Дэвис 81), Льоренте (Алли 66), Кейн.
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
Предупреждения: Лэбэди 32, Фойт 87.
Судья: Роджер Ист.
В другом матче МЮ разгромил «Йовил» (4:0).