Моуриньо: «Санчеса мы подписали бесплатно - отличный игрок за эту цену!»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал приобретение манкунианцами нападающего Алексиса Санчеса, который переехал на «Олд Траффорд» в рамках обмена. Взамен в «Арсенал» отправился хавбек Генрих Мхитарян.

«Это было дешево, не так ли? Мы не платили денег за Санчеса, он достиг нулевой стоимости. За такую цену это отличное приобретение! Алексис стабильно держит высокий уровень, забивает, ассистирует, помогает команде при потере мяча... Думаю, все могут согласиться с тем, что он отличный футболист. Лично я считаю Санчеса одним из лучших в мире».