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Спортивный директор «Интера» прокомментировал вероятность трансфера Старриджа

28 января 2018, 15:29

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио прокомментировал вероятность перехода нападающего «Ливерпуля» Дэниела Старриджа в итальянский клуб.

«Старридж? Я ничего не исключаю. Мы оценили этого игрока. Однако в нашей команде имеются футболисты, которые выступают на этой же позиции. Если у нас появятся какие-нибудь возможности, то мы рассмотрим этот вариант».

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