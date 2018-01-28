Спортивный директор «Интера» прокомментировал вероятность трансфера Старриджа

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио прокомментировал вероятность перехода нападающего «Ливерпуля» Дэниела Старриджа в итальянский клуб.
«Старридж? Я ничего не исключаю. Мы оценили этого игрока. Однако в нашей команде имеются футболисты, которые выступают на этой же позиции. Если у нас появятся какие-нибудь возможности, то мы рассмотрим этот вариант».
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