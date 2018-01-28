«Рубин» обыграл седьмую команду чемпионата Чехии в товарищеском матче

Казанский «Рубин», который на данный момент находится на сборе в Турции, одержал победу над чешским клубом «Богемианс 1905» в товарищеском матче. Казанцы обыграли соперника со счетом 1:0. Единственный гол на 27-й минуте встречи забил нападающий Рифат Жемалетдинов.
«Рубин» (первый тайм): Джанаев, Набиуллин, Гранат, Навас, Камболов, Кудряшов, Подберезкин, Оздоев, Жемалетдинов, Азмун, Канунников.
Во втором тайме на поле вышли: Акмурзин, Гаджиев, Зиганшин, Сорокин, Кузьмин, Устинов, Шекари, Бадриев, Махатадзе, Карадениз, Гилязутдинов.