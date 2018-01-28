«Рубин» обыграл седьмую команду чемпионата Чехии в товарищеском матче

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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 3:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)НьюкаслФонбет1.3359.5
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 0:2 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити---
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 2:0 Логотип футбольный клуб МайнцМайнцФонбет1.44.857.3
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 3:0 Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.157.517
22:45 Идет первый тайм, 17’ Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 0:0 Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес---
Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 1:1 Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерФонбет6.24.051.53
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 3:1 Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяФонбет1.157.517
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 2:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоФонбет2.63.452.85
22:45 12’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияФонбет1.374.88
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4:1 Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ЭвГуанчжоу Эв---
Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 3:1 Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет3.83.51.95
23:00 Идет первый тайм, 1’ Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 0:0 Логотип футбольный клуб МонакоМонакоФонбет2.023.453.6
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«Рубин» обыграл седьмую команду чемпионата Чехии в товарищеском матче

сегодня, 18:45

Казанский «Рубин», который на данный момент находится на сборе в Турции, одержал победу над чешским клубом «Богемианс 1905» в товарищеском матче. Казанцы обыграли соперника со счетом 1:0. Единственный гол на 27-й минуте встречи забил нападающий Рифат Жемалетдинов.

«Рубин» (первый тайм): Джанаев, Набиуллин, Гранат, Навас, Камболов, Кудряшов, Подберезкин, Оздоев, Жемалетдинов, Азмун, Канунников.

Во втором тайме на поле вышли: Акмурзин, Гаджиев, Зиганшин, Сорокин, Кузьмин, Устинов, Шекари, Бадриев, Махатадзе, Карадениз, Гилязутдинов.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:51
Большое достижение
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:57
Работа идёт и мне это нравится. Второй состав не пропустил, это уже о чём-то говорит-молодцы!
Аквила
Аквила
сегодня в 18:53
Прочитал заголовок-сразу почему то подумалось про 1-0)
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