Фабиньо: «Моё время в „Монако“ подходит к концу»

Защитник «Монако» Фабиньо признался, что планирует вскоре сменить клубную прописку. Интерес к бразильцу приписывают «Манчестер Юнайтед».

«Я был бы счастлив перейти в более престижный клуб с более серьезными амбициями. Мое приключение с „Монако“ было чудесным. Я выиграл с монегасками чемпионат, но, чувствую, что мое время здесь подходит к концу.

Я прекрасно знаю, что цель „Монако“ - занять в чемпионате второе место и пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона. Конечно, клуб постарается сделать это, дав шанс молодым футболистам проявить себя и набраться опыта, а не тратя большие деньги на покупку звезд».