«Динамо» хочет разорвать контракты с Сапетой, получающим почти 2 млн евро в год, и Зотовым

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил о том, что «Динамо» будет искать возможность прекратить трудовые отношения с полузащитником Александром Сапетой, если тот не перейдет в другой клуб в зимнее трансферное окно, а также хавбеком Александром Зотовым:

«У Сапеты есть вариант перейти в тульский „Арсенал“, но для него это будет существенное понижение в заработной плате, потому что в „Динамо“ он зарабатывает почти 2 млн евро в год. Если он не перейдет в другую команду, существуют основания и для расторжения контракта - например, драка, а также дискредитация и нанесение имиджевого ущерба „Динамо“ из-за судебных тяжб с женой.

Зотова хочет арендовать „Енисей“, но запрос красноярского клуба не устраивает „Динамо“. Красноярцы хотят платить футболисту только четверть зарплаты, что не устраивает „бело-голубых“. Поэтому московский клуб предлагает игроку разорвать контракт».

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