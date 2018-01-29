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«Динамо» хочет разорвать контракты с Сапетой, получающим почти 2 млн евро в год, и Зотовым

сегодня, 14:41

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил о том, что «Динамо» будет искать возможность прекратить трудовые отношения с полузащитником Александром Сапетой, если тот не перейдет в другой клуб в зимнее трансферное окно, а также хавбеком Александром Зотовым:

«У Сапеты есть вариант перейти в тульский „Арсенал“, но для него это будет существенное понижение в заработной плате, потому что в „Динамо“ он зарабатывает почти 2 млн евро в год. Если он не перейдет в другую команду, существуют основания и для расторжения контракта - например, драка, а также дискредитация и нанесение имиджевого ущерба „Динамо“ из-за судебных тяжб с женой.

Зотова хочет арендовать „Енисей“, но запрос красноярского клуба не устраивает „Динамо“. Красноярцы хотят платить футболисту только четверть зарплаты, что не устраивает „бело-голубых“. Поэтому московский клуб предлагает игроку разорвать контракт».

Лишние люди. Клубы РФПЛ и их обузы

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Все комментарии
котлина брат
котлина брат ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 23:03
Napoleon Bonapart:
В десятке не будем, увы, таковы суровые реалии тренерского состава. Да ты и сам не веришь в Хохлова, признайся. Если, как ты говоришь новички качественные, то и тренер должен быть солидный, а Хохлов- практикант. Не вижу разницы от Калиты.
Между Хохловым и Калитой пропасть и не заметить разницы между Динамо с Хохловым и Динамо с Калитой может только слепой
котлина брат
котлина брат
сегодня в 22:59
Правильное решение,удивительно, но пока менеджмент не косячит, всё делает вовремя и по существу
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил stanichnik
сегодня в 22:39
stanichnik:
Всегда за адекватное общение, тем более с единомышленниками.
Согласен!
stanichnik
stanichnik ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 22:37
Napoleon Bonapart:
Нет, планы его это не нарушит, человек он общительный, свойский, без "подводных камней".
Всегда за адекватное общение, тем более с единомышленниками.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил stanichnik
сегодня в 22:35
stanichnik:
Если это не нарушит его планы.
Нет, планы его это не нарушит, человек он общительный, свойский, без "подводных камней".
Gotlib
Gotlib ответил Аксинья
сегодня в 22:21
Аксинья:
Супругою Сапеты довольны все вполне - Нельзя быть эгоистом при этакой жене...
Всегда доволен сам собой,
Своим обедом и женой. (С)
Gotlib
Gotlib
сегодня в 22:15
С новым руководством Динамо не забалуешь. В добровольно-принудительном порядке неликвидных игроков сплавляет. Как говорится, ничего личного,только интересы клуба.
stanichnik
stanichnik ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 22:07
Napoleon Bonapart:
Не проблема, я могу ему позвонить, прямо сейчас.
Если это не нарушит его планы.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил stanichnik
сегодня в 20:50
stanichnik:
Согласен, был бы сейчас Сергей на связи, он ближе к команде и тогда бы мы узнали у него оценку проделанной работы селекционеров и о перспективах на весну.
Не проблема, я могу ему позвонить, прямо сейчас.
stanichnik
stanichnik ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 20:48
Napoleon Bonapart:
Да, полноценным оно не было, но все же чемпионами мы стали. Ладно, чего гадать, не долго осталось ждать, поглядим. Мне, ни 8 ни 12 место не интересно, надо в ПЛ остаться, любой ценой, а там, видно будет.
Согласен, был бы сейчас Сергей на связи, он ближе к команде и тогда бы мы узнали у него оценку проделанной работы селекционеров и о перспективах на весну.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил stanichnik
сегодня в 20:44
stanichnik:
Чемпионство 76 года я не считаю полноценным, хотя бы потому, что в Кубке Чемпионов от СССР в том году играло Торпедо, а не Динамо. Последний раз Динамо Москва чемпионом было аж 65 лет назад в далёком 1963 году
Да, полноценным оно не было, но все же чемпионами мы стали. Ладно, чего гадать, не долго осталось ждать, поглядим. Мне, ни 8 ни 12 место не интересно, надо в ПЛ остаться, любой ценой, а там, видно будет.
stanichnik
stanichnik ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 20:40
Napoleon Bonapart:
Иван, в 1976, мы последний раз стали чемпионами, а ровно через 40 лет впервые покинули вышку. Вот и все юбилеи. Похоже, не судьба нам радоваться победам любимого клуба....
Чемпионство 76 года я не считаю полноценным, хотя бы потому, что в Кубке Чемпионов от СССР в том году играло Торпедо, а не Динамо. Последний раз Динамо Москва чемпионом было аж 65 лет назад в далёком 1963 году
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил stanichnik
сегодня в 20:35
stanichnik:
Задача на сезон 8-12 место. Для решения поставленной задачи тренер и состав вполне соответствуют, а что будет на следующий год, юбилейный для Динамо, будем загадывать после окончания ЧМ-2018. Может в планах РФС ознаменовать будущий сезон под знаком"Д".)))
Иван, в 1976, мы последний раз стали чемпионами, а ровно через 40 лет впервые покинули вышку. Вот и все юбилеи. Похоже, не судьба нам радоваться победам любимого клуба....
stanichnik
stanichnik ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 20:32
Napoleon Bonapart:
В десятке не будем, увы, таковы суровые реалии тренерского состава. Да ты и сам не веришь в Хохлова, признайся. Если, как ты говоришь новички качественные, то и тренер должен быть солидный, а Хохлов- практикант. Не вижу разницы от Калиты.
Задача на сезон 8-12 место. Для решения поставленной задачи тренер и состав вполне соответствуют, а что будет на следующий год, юбилейный для Динамо, будем загадывать после окончания ЧМ-2018. Может в планах РФС ознаменовать будущий сезон под знаком"Д".)))
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил stanichnik
сегодня в 20:26
stanichnik:
Медалей в этом году не будет, но в десятке по любому должны быть.
В десятке не будем, увы, таковы суровые реалии тренерского состава. Да ты и сам не веришь в Хохлова, признайся. Если, как ты говоришь новички качественные, то и тренер должен быть солидный, а Хохлов- практикант. Не вижу разницы от Калиты.
stanichnik
stanichnik ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 20:22
Napoleon Bonapart:
Ох Ваня, тревожно, как-то.... Товарняки меня не впечатляют, дождемся 4-го марта.
Медалей в этом году не будет, но в десятке по любому должны быть.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил stanichnik
сегодня в 20:20
stanichnik:
Все новички в некотором роде солисты, а а пение хора от руководителя зависит. Завтра первая распевка.))))
Ох Ваня, тревожно, как-то.... Товарняки меня не впечатляют, дождемся 4-го марта.
stanichnik
stanichnik ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 20:13
Napoleon Bonapart:
Ну, время покажет, насколько качественную. Про Хохлова, я уже сказал.....
Все новички в некотором роде солисты, а а пение хора от руководителя зависит. Завтра первая распевка.))))
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил stanichnik
сегодня в 20:10
stanichnik:
Впервые за долгие годы провели качественную селекцию за адекватные деньги. Теперь всё от Дмитрия Валерьевича зависит, как он проведёт зимние сборы, и какую игру команде поставит.
Ну, время покажет, насколько качественную. Про Хохлова, я уже сказал.....
stanichnik
stanichnik ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 20:00
Napoleon Bonapart:
Иван, столько игроков набрали, как никогда. Вопрос, как они заиграют?
Впервые за долгие годы провели качественную селекцию за адекватные деньги. Теперь всё от Дмитрия Валерьевича зависит, как он проведёт зимние сборы, и какую игру команде поставит.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил stanichnik
сегодня в 19:55
stanichnik:
Вместо Сапеты из польского Леха опорника берут- Абдул Азиз Титтех, болельщики Динамо его Абдуллой прозвали.
Иван, столько игроков набрали, как никогда. Вопрос, как они заиграют?
stanichnik
stanichnik ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 19:50
Napoleon Bonapart:
Привет, Иван! А я не знал, что они подрались. Ну, раз так. Ну хорошо, а что, если Соу зоболеет, а он собственно довольно хрустальный, что тогда делать? Соснина ставить в опорку? Ну это же смешно! Я говорил и говорить буду, у приличного тренера, место найдется для всех и порядок в команде будет! У Хохлова, порядка не будет. Иван, вспомнишь меня, с Хохловым- стыки будут за счастья. Буду рад ошибиться....
Вместо Сапеты из польского Леха опорника берут- Абдул Азиз Титтех, болельщики Динамо его Абдуллой прозвали.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил stanichnik
сегодня в 18:47
stanichnik:
Доброго Здоровья Виктор! Сапета надел корону, проиграл конкуренцию Самбе Соу, подрался с ним, теперь в дисциплинарном порядке покидает команду. Всё логично.
Привет, Иван!
А я не знал, что они подрались. Ну, раз так. Ну хорошо, а что, если Соу зоболеет, а он собственно довольно хрустальный, что тогда делать? Соснина ставить в опорку? Ну это же смешно! Я говорил и говорить буду, у приличного тренера, место найдется для всех и порядок в команде будет! У Хохлова, порядка не будет. Иван, вспомнишь меня, с Хохловым- стыки будут за счастья. Буду рад ошибиться....
stanichnik
stanichnik ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 18:38
Napoleon Bonapart:
Не ранова-то ли, так круто? Ведь Сапета вернулся в ДИНАМО в ФНЛ, и помог команде. А сейчас, снова не нужен....???
Доброго Здоровья Виктор! Сапета надел корону, проиграл конкуренцию Самбе Соу, подрался с ним, теперь в дисциплинарном порядке покидает команду. Всё логично.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 18:18
Не ранова-то ли, так круто? Ведь Сапета вернулся в ДИНАМО в ФНЛ, и помог команде. А сейчас, снова не нужен....???
Nikola45
Nikola45 ответил fcspartak
сегодня в 18:00
fcspartak:
вспомните пожалуйста где место зенита и где Динамо!
Зенит 2 Динамо 12
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Sem25
сегодня в 17:42
Да все правильно. Просто такой клуб, как Динамо со славной историей и такие проколы? Хочется, чтобы Клуб скорее встал на свои позиции, поставил свою игру и освободился от всего не нужного хлама. Больше сильных клубов, сильнее Чемпионат.
Алексей Мяснов
Алексей Мяснов
сегодня в 17:41
Можем предложить сапете жарить шашлыки на Открытие Арене
spartach091
spartach091
сегодня в 17:26
мдаааа,Динамо стало помойкой где отмывают бабло и доят хлеще чем зенит....
112910415
112910415
сегодня в 17:13
адвокат Сапеты легко отобьётся от лихой атаки
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