Алвес: «Неймару пришлось выйти из тени Месси»

Защитник ПСЖ Даниэль Алвес считает, что Неймар поступил с пользой для своей карьеры, покинув этим летом «Барселону»:

«Я думаю, что Неймар уже находится на одном уровне с Месси, если говорить о влиятельности этих игроков в футбольном мире. Неймару пришлось выйти из тени Месси. Играть с таким уникальным футболистом, как Лео, в одной команде - это невероятный опыт, но в голове всегда есть место зерну сомнения: это ты такой классный или он?

Мне всегда нравилось играть с Месси в одной команде, но он аргентинец, а мы с Неймаром бразильцы. Рано или поздно нам все равно пришлось бы противостоять друг другу (смеется). Думаю, ваши шансы завоевать индивидуальное признание повышаются, когда вы не находитесь рядом с таким футболистом, как Месси. Этот шаг был важным для развития Неймара и для Бразилии. Так он сможет идти своим путем».