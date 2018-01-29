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Алвес: «Неймару пришлось выйти из тени Месси»

сегодня, 15:39

Защитник ПСЖ Даниэль Алвес считает, что Неймар поступил с пользой для своей карьеры, покинув этим летом «Барселону»:

«Я думаю, что Неймар уже находится на одном уровне с Месси, если говорить о влиятельности этих игроков в футбольном мире. Неймару пришлось выйти из тени Месси. Играть с таким уникальным футболистом, как Лео, в одной команде - это невероятный опыт, но в голове всегда есть место зерну сомнения: это ты такой классный или он?

Мне всегда нравилось играть с Месси в одной команде, но он аргентинец, а мы с Неймаром бразильцы. Рано или поздно нам все равно пришлось бы противостоять друг другу (смеется). Думаю, ваши шансы завоевать индивидуальное признание повышаются, когда вы не находитесь рядом с таким футболистом, как Месси. Этот шаг был важным для развития Неймара и для Бразилии. Так он сможет идти своим путем».

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Все комментарии
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответил barcelona and cruyff
сегодня в 19:35
barcelona and cruyff:
Сомневаюсь,что он видел игру бразильцев до 2013. Начал глорить за Неймара )
понятно одно, ему Месси спать не дает))
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответил Barcelona_Rostov
сегодня в 19:26
Barcelona_Rostov:
позиционирует себя фанатом бразильского футбола)))
Сомневаюсь,что он видел игру бразильцев до 2013. Начал глорить за Неймара )
neomessi
neomessi ответил Alex12357
сегодня в 19:22
Ахахахахах))))))
Даже Пеле не может нормально спать из-за него.
К стати раньше был президент Бразилии Дилма Русеф, так вот, она тоже была в тени Лео ))
Вся Бразилия страдает от Лео.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответил barcelona and cruyff
сегодня в 18:21
barcelona and cruyff:
Дело в том,что я даже не знаю,кто этот чудик)))
позиционирует себя фанатом бразильского футбола)))
Великий Князь
Великий Князь ответил BARCDJIN
сегодня в 18:15
BARCDJIN:
ПСЖЕЙМАРА..Бразильский эгоист...
    Великий Князь
    Великий Князь
    сегодня в 18:14
    Зато сам Леонид всё никак не выйдет из своей тени. Аха-ха)
    Такое чувство, что источник света всегда освещает его задницу. Это всё так по-каталонски)
    This is BarCa
    This is BarCa
    сегодня в 18:06
    Выходить из тени это конечно здорово, но не тогда когда вокруг жара. Попал в самое пекло, хотя все равно вынесут реал из ЛЧ, но всё равно.
    BARCDJIN
    BARCDJIN
    сегодня в 18:01
    ПСЖЕЙМАРА..Бразильский эгоист...
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff ответил Barcelona_Rostov
    сегодня в 17:54
    Barcelona_Rostov:
    он и меня добавил, вообще отбитый чувак)))напоминает бундеса))глора роналду...
    Дело в том,что я даже не знаю,кто этот чудик)))
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca
    сегодня в 17:40
    Вот только ней убежал не туда. Кто ждет матчи псж?
    FERIS
    FERIS
    сегодня в 17:21
    Правильно,что слинял Неймар из каталонского балета.
    У молодых,таланливых игроков не будет роста,пока там играет полурослик.
    Этот эгоист заставляет всю команду играть на его стату,об этом говорил даже сам Хави.
    Месси злится,когда долго не получает мяч от партнёров.
    S.L.I.P.
    S.L.I.P.
    сегодня в 17:06
    А тень у Месси не такая уж и большая, надо сказать.. :)
    Vladimir808
    Vladimir808
    сегодня в 16:47
    Так он может идти своим путем.
    Так и мы про то, пусть идет.)
    Barcelona_Rostov
    Barcelona_Rostov ответил barcelona and cruyff
    сегодня в 16:35
    barcelona and cruyff:
    Вы не можете отвечать на комментарии Alex12357, т.к. он добавил Вас в игнор
    он и меня добавил, вообще отбитый чувак)))напоминает бундеса))глора роналду...
    barcafan1990
    barcafan1990
    сегодня в 16:31
    На каком одном уровне лол. Если Неймар хочет выйти из тени Месси, пусть меняет вид спорта.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 16:24
    Все верно... Этот чертик прям ангел-хранитель Неймара.
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff
    сегодня в 16:14
    Вы не можете отвечать на комментарии Alex12357, т.к. он добавил Вас в игнор
    lexatver
    lexatver ответил -Джек Потрошитель-
    сегодня в 16:12
    -Джек Потрошитель-:
    И сейчас играет результативнее,..Скажем так- стал Парижским мессю..Отобрал пенки у Кавани, значит Блоха хорошо поднатаскал Неймара..Тот в свое время тоже выгнал Роналдиньо,а потом Ибру..
    Ибра такой лошпед, что вылетел из клуба из за какого-то коротышки))
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 16:10
    Когда выиграет столько же Золотых мячей как и Месси, тогда и будет на одном уровне.
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff
    сегодня в 16:08
    Это как же Паулиньо не может забить,что у него мячей столько же,сколько у Криштиану ,у Паулиньо стата и то без пенальти. А про Коута вообще ржач,чувак впервые вчера в основе вышел. Глоры такие смешные
    Alex12357
    Alex12357
    сегодня в 15:59
    Меська -это протухший овощ,он всех в Барселоне напрягает ради своей славы,пример -Паулиньо,Каутиньо-не могут забить голы ,так как коротышка диктует условия всем и вся,долго это продолжаться не может-ждём КРАХА МЕСЬКИ!!!
    -Джек Потрошитель-
    -Джек Потрошитель-
    сегодня в 15:54
    И сейчас играет результативнее,..Скажем так- стал Парижским мессю..Отобрал пенки у Кавани, значит Блоха хорошо поднатаскал Неймара..Тот в свое время тоже выгнал Роналдиньо,а потом Ибру..
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 15:49
    Неймар просто выбрал свой путь.
    Gorbuncov
    Gorbuncov
    сегодня в 15:45
    Теперь он в тени Кавани)
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