Альварес не уйдёт из «Атлетико». Отступные форварда — 500 млн евро

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сегодня, 13:21

Мадридский «Атлетико» не продаст нападающего .

Клуб не планирует обсуждать продажу Альвареса, а сумма отступных, указанная в его контракте, составляет 500 млн евро. Как сообщает источник, в мадридском клубе знают об интересе других команд к 25-летнему нападающему, но сохраняют спокойствие относительно его будущего. В руководстве «Атлетико» уверены, что аргентинец счастлив в своей нынешней команде.

На счету аргентинского форварда 17 голов и 4 результативные передачи в 37 матчах Ла Лиги. Ранее он был признан лучшим игроком прошедшего сезона в клубе.