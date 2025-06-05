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«Ювентус» выкупил защитника «Милана»

сегодня, 11:01

«Ювентус» активировал опцию выкупа за 14 миллионов евро защитника «Милана» Пьера Калюлю. Игрок подписал контракт до 30 июня 2029 года.

Напомним, Калюлю — воспитанник «Лиона». За «Ювентус» он выступает на правах аренды с августа 2024 года. В прошедшем сезоне на счету 25-летнего центрального защитника 39 матчей во всех турнирах, один гол и четыре карточки (3 жёлтых и красная). Портал Transfermarkt оценивает француза конголезского происхождения в 26 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» продлит контракт со своим воспитанником.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:35
Решили выкупить,значит нужен.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:35
Это уже прерогатива руководства клуба и тренерского штаба . В любом случае пожелаю ему только Удачи с Юве.
Гость
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