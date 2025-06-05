«Ювентус» выкупил защитника «Милана»

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сегодня, 11:01

«Ювентус» активировал опцию выкупа за 14 миллионов евро защитника «Милана» . Игрок подписал контракт до 30 июня 2029 года.

Напомним, Калюлю — воспитанник «Лиона». За «Ювентус» он выступает на правах аренды с августа 2024 года. В прошедшем сезоне на счету 25-летнего центрального защитника 39 матчей во всех турнирах, один гол и четыре карточки (3 жёлтых и красная). Портал Transfermarkt оценивает француза конголезского происхождения в 26 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» продлит контракт со своим воспитанником.