1749112502

вчера, 11:35

Вечером у Файзуллаева решающий матч.

Знакомые игроки добились успехов

Сегодня сборная Узбекистана может присоединиться к семи командам, которые гарантировали участие в финальной части ЧМ -2026. К хозяевам турнира – Канаде, США и Мексике, присоединились Аргентина, Новая Зеландия и два участника азиатского отбора. После успеха Ирана и Японии хорошие шансы на получение путёвки у команды, за которую играют футболисты «Рубина» и ЦСКА , а в нападении у них бывший форвард «Ростова».

Центральный защитник Рустамьон Ашурматов не выдерживает конкуренцию в Казани, а у Аббосбека Файзуллаева появились проблемы с попаданием в основу «армейцев». Но речь о приличных футболистах. А бывший форвард «Ростова» Шомуродов привык к роли джокера в «Роме». Когда эти футболисты приезжают в расположение сборной Узбекистана, то постоянно подчеркивают, что представляют на поле почти 36 миллионов соотечественников.

Воспитали новое поколение, символом которого стал Хусанов из «Манчестер Сити». Оказалось, что англичане не выпускали защитника на поле после 9 сыгранных матчей, поскольку за десять матчей в первом сезоне должны были его бывшему клубу «Лансу» солидный бонус. Это объяснение лучше, чем версия, что Абдукодира сгноили в запасе, поскольку защитник попутал слова «чемпион» и «шампунь» и оскорбил лысого наставника Гвардиолу.

Футболисты из Узбекистана играют за «Манчестер Сити» и «Рому», а также побеждают в Суперфинале Кубка России. Файзуллаев не исполнял пенальти в серии против «Ростова», Акинфеев закрыл вопрос раньше, но Аббосбек вышел на замену. Огорчает, что невероятно талантливый плеймейкер сделал паузу в развитии карьеры, но после успехов со сборной Узбекистана его представители могут инициировать переход Файзуллаева в топ-5.

Узбекистану нужно не проиграть

Ничьей хватит для выхода из группы с Ираном, ОАЭ и Катаром. В запасе у команды Файзуллаева ещё два поединка против конкурентов. Сборная ОАЭ набрала 13 очков, у катарцев всего 10, а вот Узбекистан взял 17 очков. Ничья в гостях против ОАЭ будет означать выход на ЧМ -2026 и станет поводом для исторического праздника в Узбекистане. В Самарканде, Андижане, Фергане и Бухаре будут гуляния до утра, если сегодня не проиграют.

Но соперник попытается преподнести сюрприз после смены наставника. Румын Космин Оларую много лет работал в ОАЭ с клубами, а теперь ему доверили первую команду страны. Хозяевам поля нужна только победа, чтобы сократить перевес соперника до одного пункта за тур до конца этой стадии отбора. В Азии прямые путёвки на ЧМ -2026 получат по два победителя трёх финальных групп, Япония и Иран ждут четырёх счастливчиков.

В других группах тоже плотная борьба. Австралия соперничает с Саудовской Аравией в компании японцев. Южная Корея должна официально оформить выход на ЧМ в ближайшее время, а Иордания, Ирак и Оман сражаются за вторую путёвку из той группу. В компании со сборной Узбекистана провалились двукратные победители Кубка Азии – футболисты из Катара, но в случае неудачи они с командой ОАЭ получат шанс в четвёртом раунде.

Команде Узбекистана лучше не откладывать свой праздник. Они тоже потеряли тренера, словенец Сречко Катарец, который выходил с родной сборной на Евро-2000, покинул работу по состоянию здоровья. Опытного тренера заменил 43-летний Тимур Кападзе, легенда сборной Узбекистана. Бывший полузащитник провёл 119 матчей за национальную команду, а теперь хочет запомниться как наставник.

Бандиты перепугали шейхов из ОАЭ

Сегодня гостей в Объединённых Арабских Эмиратах ждёт негостеприимный приём. В конце апреля в Дубае случилось чрезвычайное событие. В стране шейхов, владеющих «Манчестер Сити», очень низкий уровень преступности, чем они гордятся. Но поскольку на любом курорте рано или поздно заводится чужая мафия, то всё больше личностей с тёмным прошлым оседает в тёплых краях и нарушают привычный порядок.

Граждане Узбекистана – у них пока безвизовый режим с ОАЭ , устроили серьёзную драку в Дубае. Конфликт случился между членами преступных группировок, которые сбежали от полиции из Узбекистана в Турцию и ОАЭ . Пятнадцать человек были задержаны, а лидера одной из банд зарезали ножом. Шейхи сразу поменяли отношение к привычным гостям, поскольку в конце прошлого года три бандита убили в ОАЭ раввина.

Местные жители получают прибыль на туризме, им не нужны истории о жестоких убийствах молодых евреев – виновных в преступлении граждан Узбекистана приговорили к смертной казни, и драк стенка на стенку на курорте. Сразу был отдан приказ проверять всех, кто приезжает в ОАЭ , многие невинные туристы мгновенно попали под раздачу. Сегодня около 5 000 гостей запланировали выезд на решающий матч сборной.

Хотя гостевая квота на стадионе намного меньше, фанаты устроили летний отпуск в Дубае. Также в ОАЭ прекрасно понимают, что их фанаты не такие шумные, из-за чего искусственно ограничивают поддержку сборной Узбекистана: отберут на входе у фанатов гостей флаги, барабаны и всё, что позволит выделиться на фоне хозяев. Бандиты подпортили людям футбольный праздник, но судьба вечера зависит от игроков.

На Кубке Азии, который из-за пандемии провели год назад, сборная Узбекистана уступила в четвертьфинале в серии пенальти команде Катара, будущим победителям турнира. Теперь в отборе к ЧМ -2026 Узбекистан выше в таблице, а соперник после серии поражений, в том числе 0:5 от команды ОАЭ , лишился шансов на лёгкий проход дальше. А вот Хусанов, Файзуллаев и Шомуродов вплотную подобрались к заветной путёвке.