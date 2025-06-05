В ЦСКА рассказали о планах на межсезонье

Пресс-служба ЦСКА озвучила планы команды на межсезонье.

После победного Суперфинала Кубка России команда отправилась в отпуск 🏝️

Из отпуска «красно-синие» вернутся 22-го июня и начнут подготовку к новому сезону в Новогорске.

В первый день сбора пройдёт УМО и тестирование функционального состояния футболистов.

Чуть позже к команде присоединятся игроки, вызванные в сборные своих стран, так как тренерский штаб предоставил им дополнительные дни отдыха.

В рамках летнего сбора команда примет участие в Братском Кубке, а также ещё в одном турнире, который будет анонсирован позднее.