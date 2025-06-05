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В ЦСКА рассказали о планах на межсезонье

сегодня, 12:35

Пресс-служба ЦСКА озвучила планы команды на межсезонье.

После победного Суперфинала Кубка России команда отправилась в отпуск 🏝️

Из отпуска «красно-синие» вернутся 22-го июня и начнут подготовку к новому сезону в Новогорске.

В первый день сбора пройдёт УМО и тестирование функционального состояния футболистов.

Чуть позже к команде присоединятся игроки, вызванные в сборные своих стран, так как тренерский штаб предоставил им дополнительные дни отдыха.

В рамках летнего сбора команда примет участие в Братском Кубке, а также ещё в одном турнире, который будет анонсирован позднее.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:59
Братский Кубок!

Повод для болельщиков ЦСКА ещё раз отпраздновать непобедимость кружка ОЛЛС...)))
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