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Стало известно имя основного кандидата на пост главного тренера «Ахмата»

сегодня, 13:47

Александр Сторожук является основным кандидатом на пост главного тренера «Ахмата». При этом стороны пока не могут официально активировать переговоры, поскольку 43-летний специалист находится на контракте с тульским «Арсеналом».

На данный момент обсуждается вопрос компенсации. В свою очередь, «Арсенал» контактирует с потенциальными кандидатами на смену Сторожуку. Среди них Ильдар Ахметзянов, Дмитрий Пятибратов и Мирослав Ромащенко.

Ранее «Ахмат» покинул исполняющий обязанности главного тренера Фёдор Щербаченко.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:04
Ромащенко, Пятибратов... На слуху...
Capral
Capral
сегодня в 14:01
Ну не знаю, не знаю. Ничего особенного в нем не вижу. В 2023 возглавил Краснодар и провалился, причем с треском. Начинал неплохо, но потом череда весёлых разгромов и ссылка в Краснодар-2. Потом Тула и там провал, в стыках проиграл Нижнему. В этом первенстве, даже к стыкам не подошёл в ФНЛ. Вобщем, решать конечно Ахмату, но я бы не рискнул, безыдейный тренер. Если грозненцам не надоело, каждый год в стыках играть, то пусть берут...
drug01
drug01
сегодня в 13:58
Им нужен тренер такой как Талалаев??
6a8fa2andnb8
6a8fa2andnb8
сегодня в 13:54
Крыса Пятибратов ещё и суётся куда-то
Гость
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