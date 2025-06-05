Стало известно имя основного кандидата на пост главного тренера «Ахмата»

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сегодня, 13:47

является основным кандидатом на пост главного тренера «Ахмата». При этом стороны пока не могут официально активировать переговоры, поскольку 43-летний специалист находится на контракте с тульским «Арсеналом».

На данный момент обсуждается вопрос компенсации. В свою очередь, «Арсенал» контактирует с потенциальными кандидатами на смену Сторожуку. Среди них Ильдар Ахметзянов, Дмитрий Пятибратов и Мирослав Ромащенко.

Ранее «Ахмат» покинул исполняющий обязанности главного тренера Фёдор Щербаченко.