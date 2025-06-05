ПСЖ предложил Доннарумме контракт до лета 2029 года

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сегодня, 10:10

Для вратаря сборной Италии приоритетом по-прежнему является продление контракта с ПСЖ , несмотря на то что соглашение о пролонгации, по крайней мере на данный момент, не достигнуто. Последнее предложение ПСЖ — контракт до лета 2029 года с зарплатой 8 миллионов евро за сезон плюс 2 миллиона евро в качестве бонусов. «Манчестер Сити», «Интер» и «Наполи» проявляют интерес к футболисту и следят за развитием ситуации.

Ранее агент Доннаруммы ответил на вопрос о будущем игрока.