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ПСЖ предложил Доннарумме контракт до лета 2029 года

сегодня, 10:10

Для вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы приоритетом по-прежнему является продление контракта с ПСЖ, несмотря на то что соглашение о пролонгации, по крайней мере на данный момент, не достигнуто. Последнее предложение ПСЖ — контракт до лета 2029 года с зарплатой 8 миллионов евро за сезон плюс 2 миллиона евро в качестве бонусов. «Манчестер Сити», «Интер» и «Наполи» проявляют интерес к футболисту и следят за развитием ситуации.

Ранее агент Доннаруммы ответил на вопрос о будущем игрока.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
сегодня в 11:28
Сидеть Моте на лавке и сидеть, хотя ...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:13
8 млн? Так у него сейчас ЗП 244 тыс.евро в неделю (12.8 млн)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:49
МС может перетянуть.
Финансы позволяют.
92c29sccrhhq
92c29sccrhhq
сегодня в 10:37
Отличный контракт в своем же клубе.
Пари Сен-Жермен
Пари Сен-Жермен
сегодня в 10:18
Надеюсь продлит контракт с ПСЖ!
j4hrew33hn5h
j4hrew33hn5h
сегодня в 10:15
Контракт хороший тем более длительный?!!
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