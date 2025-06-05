Личка близок к возвращению в РПЛ

Чешский специалист Марцел Личка является основным кандидатом на пост главного тренера «Пари НН». Сегодня Личка проведёт беседу по видео-связи (так как он находится дома в Праге) с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Агент чеха Анатолий Николаев уже дважды встречался с Никитиным.
Также Личка имеет варианты продолжения карьеры в Израиле и Кипре. Однако решающее значение будут иметь условия работы. И этом плане «Пари НН» имеет преимущества.
Ранее сообщалось, что итальянский тренер Массимо Каррера может возглавить нижегородский клуб.
Сегодня прочел интервью Глебова, где он говорит, что до конца, так и не понял пивного чеха. Немудрено, Глебов его не понял за несколько месяцев в команде, а я его не понимал за всё время его работы в России...
Сегодня прочел интервью Глебова, где он говорит, что до конца, так и не понял пивного чеха. Немудрено, Глебов его не понял за несколько месяцев в команде, а я его не понимал за всё время его работы в России...