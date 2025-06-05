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Личка близок к возвращению в РПЛ

сегодня, 13:08

Чешский специалист Марцел Личка является основным кандидатом на пост главного тренера «Пари НН». Сегодня Личка проведёт беседу по видео-связи (так как он находится дома в Праге) с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Агент чеха Анатолий Николаев уже дважды встречался с Никитиным.

Также Личка имеет варианты продолжения карьеры в Израиле и Кипре. Однако решающее значение будут иметь условия работы. И этом плане «Пари НН» имеет преимущества.

Ранее сообщалось, что итальянский тренер Массимо Каррера может возглавить нижегородский клуб.

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Capral
Capral
сегодня в 13:42
Фиолетово на него и его фанатов.
Сегодня прочел интервью Глебова, где он говорит, что до конца, так и не понял пивного чеха. Немудрено, Глебов его не понял за несколько месяцев в команде, а я его не понимал за всё время его работы в России...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:33
Наверное не столько условия работы, сколько условия зарплаты
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