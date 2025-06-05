Личка близок к возвращению в РПЛ

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сегодня, 13:08

Чешский специалист является основным кандидатом на пост главного тренера «Пари НН». Сегодня Личка проведёт беседу по видео-связи (так как он находится дома в Праге) с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Агент чеха Анатолий Николаев уже дважды встречался с Никитиным.

Также Личка имеет варианты продолжения карьеры в Израиле и Кипре. Однако решающее значение будут иметь условия работы. И этом плане «Пари НН» имеет преимущества.

Ранее сообщалось, что итальянский тренер Массимо Каррера может возглавить нижегородский клуб.