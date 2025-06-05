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Агент Макарова отреагировал на слухи про его возможный переход в «Торпедо»

сегодня, 12:46

Футбольный агент Алексей Бобырь, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Дениса Макарова, опроверг информацию о том, что его клиент может перейти в «Торпедо».

Не понимаю, кто это пишет и кому это надо. У нас такой информации нет. То, что другие клубы проявляют к Денису интерес, — это нормально. Но у него ещё год контракта с клубом. Сейчас в «Динамо» приходит новый тренер — мы все уже понимаем кто. И мы надеемся, что Денис у него получит шанс проявить себя. Сейчас задача только такая. Конечно, если нам открыто скажут покинуть клуб — всё же разное в футболе бывает — будем думать. Мне этот человек дорог: я не просто агент Дена, а почти родственник, его сына крестил. Да, у футболиста Макарова есть свои плюсы и минусы, но элементарно открываешь статистику — и всё становится ясно. За 100 с лишним игр в «Динамо» у него 37 результативных действий! Как для полузащитника — приличная статистика. Особенно с учётом того, что Денис не всегда был железным игроком основы. Поэтому для меня странны эти разговоры: человек умеет создавать и реализовывать моменты, остро играет.

Понятно, что с Личкой у него были свои нюансы — это футбол, ничего страшного. Но в целом, как по мне, он соответствует уровню «Динамо» и может не только конкурировать, но и помогать команде. В футболе всё просто: все плюс-минус одинаковые, но кому-то доверяют, а кому-то нет. У кого-то есть права на ошибку, у кого-то нет. Просто нужно дать ему шанс и поверить. И я уверен, что Денис себя зарекомендует. С 27 лет до 31 года — лучший возраст для футболиста. У него уже и опыт есть, он сформировался как игрок, человек и личность. Я считаю, что именно сейчас он выходит на пик для реализации своего таланта.

Ранее сообщалось, что Макаровым интересуются «Крылья Советов» и «Сочи».

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Все комментарии
Карл Хайнц Руммениге
Карл Хайнц Руммениге
сегодня в 14:20
В Рубине Макаров играл на приличном уровне, а как перешёл в Динамо, как будто подменили. Слабая сторона Макарова это то, что он бьёт по воротам слишком часто, когда нужно и не нужно. Вместо паса на партнёра, находящегося в более выгодной позиции он бьёт по воротам, и почти всегда мимо.
Capral
Capral
сегодня в 14:09
Макаров безусловно талантливый игрок, очень техничный, быстрый. Но, несколько туповатый. То, что он не нашел общий язык, ни с могильщиком Герты, ни с пивным чехом- неудивительно, оба- шарлатаны, которые не могли дать парню ничего поучительного. Карпин? Не знаю, возможно у него раскроется ярче. Но как человек, Макаров неискренний и жадный, что может помешать его карьере и не только в Динамо...
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