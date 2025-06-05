Агент Макарова отреагировал на слухи про его возможный переход в «Торпедо»

Футбольный агент Алексей Бобырь, представляющий интересы полузащитника «Динамо» , опроверг информацию о том, что его клиент может перейти в «Торпедо».

Не понимаю, кто это пишет и кому это надо. У нас такой информации нет. То, что другие клубы проявляют к Денису интерес, — это нормально. Но у него ещё год контракта с клубом. Сейчас в «Динамо» приходит новый тренер — мы все уже понимаем кто. И мы надеемся, что Денис у него получит шанс проявить себя. Сейчас задача только такая. Конечно, если нам открыто скажут покинуть клуб — всё же разное в футболе бывает — будем думать. Мне этот человек дорог: я не просто агент Дена, а почти родственник, его сына крестил. Да, у футболиста Макарова есть свои плюсы и минусы, но элементарно открываешь статистику — и всё становится ясно. За 100 с лишним игр в «Динамо» у него 37 результативных действий! Как для полузащитника — приличная статистика. Особенно с учётом того, что Денис не всегда был железным игроком основы. Поэтому для меня странны эти разговоры: человек умеет создавать и реализовывать моменты, остро играет.

Понятно, что с Личкой у него были свои нюансы — это футбол, ничего страшного. Но в целом, как по мне, он соответствует уровню «Динамо» и может не только конкурировать, но и помогать команде. В футболе всё просто: все плюс-минус одинаковые, но кому-то доверяют, а кому-то нет. У кого-то есть права на ошибку, у кого-то нет. Просто нужно дать ему шанс и поверить. И я уверен, что Денис себя зарекомендует. С 27 лет до 31 года — лучший возраст для футболиста. У него уже и опыт есть, он сформировался как игрок, человек и личность. Я считаю, что именно сейчас он выходит на пик для реализации своего таланта.