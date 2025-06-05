Сегодня Дембеле и Ямаль разыграют «Золотой мяч». Французы хотят отомстить испанцам за Евро-2024

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вчера, 09:00

Сразятся самые мощные сборные в Европе.

Дембеле важно сыграть успешнее Ямаля

«Интер» выбил из Лиги чемпионов «Барселону» Ламина, а затем миланцев разгромил в финале «Пари Сен-Жермен» Усмана. Победы над «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Арсеналом» делают парижан заслуженными триумфаторами сезона, но встреча с каталонцами в финале в Мюнхене стала бы идеальной проверкой. Увы, Дембеле не сыграл против команды Ямаля и Рафиньи, своих главных конкурентов в борьбе за «Золотой мяч». А вот Мбаппе точно не фаворит, хотя у результативного форварда «Реала» есть «Золотая бутса».

Между игроками «Барселоны» и неожиданным лидером ПСЖ непросто сделать выбор. Любители красивых историй поставят на Ямаля, ведь в 17 лет правый вингер сборной Испании уничтожает конкурентов в Ла Лиге и неплохо играл в Лиге чемпионов, невзирая на обидный вылет от «Интера» в полуфинале. Рафинья тоже стал героем сказки наяву, прошел путь от недооценки и попытки его отпустить до нового контракта с «Барселоной». Бразилец – лучший снайпер и лучший ассистент в ЛЧ .

Дембеле тоже неплох, француз разыгрался с начала года. Впереди полуфинал против Испании, где важно остановить чемпионов Европы. Также ПСЖ будет на клубном ЧМ , в отличие от «Барселоны». Парижане вряд ли выиграют турнир, там будет проще более свежим коллективам. У Дембеле нет трофейного голода, особенно если его Франция снова выиграет Лигу наций. Впрочем, команду Дешама в полуфинале сразу ждет действующий победитель – испанцы два года назад обыграли Хорватию.

Очный поединок Ямаля и Дембеле точно будет иметь значение для голосующих за «Золотой мяч». И хотя сборные не такие организованные, как клубы, любопытно будет наблюдать за действиями индивидуалистов с правого фланга атаки. Впрочем, у Франции слишком велика роль Дешама. Из-за кадрового изобилия тренер может как представить идеальную версию сборной под Испанию, так и начудить. Дембеле точно не лидер своей сборной, а вот Ямаль с каждым матчем ближе к такому статусу.

Испания с Францией – законодатели мод

Чемпионы Европы и самая богатая по составу команда мира встретятся в немецком полуфинале Лиги наций. До этого банда с Мбаппе в серии пенальти переиграла Хорватию. В первом матче плей-офф Дешам провалился, Далич в Загребе выиграл 2:0, и счет мог быть крупнее. Во второй игре Олисе и Дембеле придумали два гола, а дальше хорваты не справились с игрой нервов. Испания свои четвертьфиналы тоже провела неважно: били пенальти после двух невероятно красивых ничьих против голландцев.

Фавориты Лиги наций Луис де ла Фуэнте и Дидье Дешам сыграют между собой, и это сразу десерт для поклонников футбола. Мощная сборная Англии не смогла попасть в финальную четверку, они до этого вылетели во второй дивизион Лиги наций и недавно вернулись. У британцев тоже богатый по именам состав, но испанцы и французы часто оказываются более стабильными. Эти команды умеют собраться в решающий момент, как сделал недавно Дембеле.

У Дешама сейчас в заявке чуть меньше хулиганов, но проблемой Франции давно стал сам тренер. Ссорился с ветеранами Жиру и Гризманном. Не приглашал в сборную Мбаппе. Дешам проиграл Испании на Евро-2024, когда Ямаль забил красивым дальним ударом, а в Лиге наций французы уступали Италии и Хорватии. Позже обыгрывали этих соперников, но остается открытым главный вопрос. Зачем французские футбольные чиновники оставили тренером Дешама, хотя в очереди очень давно ждёт Зидан?

Достаточно показательного поражения от Испании, чтобы вопрос о тренере задали себе футболисты из Франции. ПСЖ долго шел к победе в финале Лиги чемпионов, но клуб может ставить на легионеров и чаще меняет тренеров. Дешам давно в сборной Франции, у этой команды пять составов, а на выходе получали неудачи против швейцарцев и марокканцев. До встречи с Ямалем год назад Дидье вылетал на крупных турнирах от команд, которые точно не выше классом, чем команда Мбаппе и Меньяна.

Де ла Фуэнте очень давно не проигрывает

За полтора года у тренера сборной Испании одно поражение. В спарринге против колумбийцев, за которых сыграли знакомые российским фанатам Кастаньо, Кассьерра и Карраскаль, резерв «Красной фурии» пропустил единственный мяч от правого защитника «Кристал Пэлас» Муньоса. После этого у Испании серия без поражений в 17 матчах, только Сербия и Нидерланды играли с чемпионами Европы вничью на этом отрезке. Франции будет сложно, их встретит самая организованная сборная Европы.

Вечером де ла Фуэнте проведет тридцатый поединок у руля сборной Испании, а у него пока лишь два поражения. В официальном матче тренер уступал только Шотландии в начале карьеры с первой сборной. Луис порой играл с огнем, но его ребята не боятся элитных соперников. После разгрома команды Грузии убрали с пути Германию, Францию и Англию на Евро-2024. Испанцы учатся работать рационально, пусть не смущает возраст многих футболистов. Ямаль, Кубарси, Гави и Педри – хитрые мастера.

Кроме каталонцев, важной будет форма Кукурельи, защитнику «Челси» важно поймать Дембеле, если именно Усману доверят место в основе, ведь победа ПСЖ в финале Лиги чемпионов может повлиять на выбор Дешама. Дембеле, Баркола и Дуэ праздновали несколько дней подряд, тренеры оценят их состояние на тренировках. Форвард Мбаппе привык, что пока у него нет стабильной компании в атаке, зато выбор у Дешама привычно шикарный. Оба полуфиналиста никогда не жалуются на кадры.

Французы могут сделать ставку не только на именитых игроков, а и учесть состояние исполнителей. У Дешама есть проблемы в обороне, ведь Салиба и Упамекано вне заявки на решающие матчи в Лиге наций. Кто бы сегодня ни вышел в финал, эта команда будет формальным фаворитом, ведь португальцы скромнее. Зато у них есть Франсишку Консейсау – сын пошел в отца и принес первую победу над сборной Германии с 2000 года. Роналду тоже постарался и теперь ждёт соперника по финалу.