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«Краснодар» возвращает своего воспитанника из Первой лиги

сегодня, 13:19

Защитник «Черноморца» Виталий Стежко за 40 миллионов рублей переходит в «Краснодар». Игрок подпишет трёхлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона рублей в месяц. В ближайшие дни Стежко пройдёт медицинское обследование.

28-летний центральный защитник — воспитанник «Краснодара». За «Черноморец» он выступает с июля 2024 года. В прошедшем сезоне Первой лиги Стежко сыграл 30 матчей, в которых забил 2 мяча, отдал голевую передачу и получил 8 жёлтых карточек.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» интересуется турецким полузащитником.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:37
может, звездой станет !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:33
Хорошую зарплату они положили своему воспитаннику...
Гость
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