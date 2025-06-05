«Краснодар» возвращает своего воспитанника из Первой лиги

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сегодня, 13:19

Защитник «Черноморца» за 40 миллионов рублей переходит в «Краснодар». Игрок подпишет трёхлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона рублей в месяц. В ближайшие дни Стежко пройдёт медицинское обследование.

28-летний центральный защитник — воспитанник «Краснодара». За «Черноморец» он выступает с июля 2024 года. В прошедшем сезоне Первой лиги Стежко сыграл 30 матчей, в которых забил 2 мяча, отдал голевую передачу и получил 8 жёлтых карточек.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» интересуется турецким полузащитником.