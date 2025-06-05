Меньян согласен перейти в «Челси»

Голкипер «Милана» Мик Меньян хотел бы перейти в лондонский «Челси».
По информации источника, игрок заинтересован в предложении «синих» и не думает о продлении соглашения с миланским клубом. У него остался один год по текущему контракту. Руководство миланцев неоднократно обращалось к нему в последние месяцы, но француз отклонял их предложения. При этом, «Челси» сделал вратаря одной из своих главных трансферных целей и намерен воспользоваться ситуацией с контрактом, чтобы заполучить его.
В минувшем сезоне французский вратарь провёл 37 матчей в Серии А.