Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Меньян согласен перейти в «Челси»

сегодня, 12:12

Голкипер «Милана» Мик Меньян хотел бы перейти в лондонский «Челси».

По информации источника, игрок заинтересован в предложении «синих» и не думает о продлении соглашения с миланским клубом. У него остался один год по текущему контракту. Руководство миланцев неоднократно обращалось к нему в последние месяцы, но француз отклонял их предложения. При этом, «Челси» сделал вратаря одной из своих главных трансферных целей и намерен воспользоваться ситуацией с контрактом, чтобы заполучить его.

В минувшем сезоне французский вратарь провёл 37 матчей в Серии А.

Подписывайся в ВК
Все новости
Керкеж переходит в «Ливерпуль» за 45 млн евро
Сегодня, 10:31
Топ-клубы проявляют интерес к лучшему бомбардиру Кубка Германии
Сегодня, 09:52
Основной защитник «Вердера» вернётся в «Галатасарай»
Сегодня, 09:39
«Порту» подпишет полузащитника молодёжной сборной Испании
Сегодня, 09:16
СлухиМадридский «Реал» опередил ПСЖ в подписании Мастантуоно
Сегодня, 07:53
Слухи«Челси» интересуется полузащитником «Вест Хэма» Кудусом
Сегодня, 07:09
Все комментарии
Niagara
Niagara
сегодня в 13:27
милану стоит оставить его в команде
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 