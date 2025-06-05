Меньян согласен перейти в «Челси»

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сегодня, 12:12

Голкипер «Милана» хотел бы перейти в лондонский «Челси».

По информации источника, игрок заинтересован в предложении «синих» и не думает о продлении соглашения с миланским клубом. У него остался один год по текущему контракту. Руководство миланцев неоднократно обращалось к нему в последние месяцы, но француз отклонял их предложения. При этом, «Челси» сделал вратаря одной из своих главных трансферных целей и намерен воспользоваться ситуацией с контрактом, чтобы заполучить его.

В минувшем сезоне французский вратарь провёл 37 матчей в Серии А.