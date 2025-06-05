«Химки» начали процедуру банкротства

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сегодня, 12:33

По информации источника, подмосковный клуб «Химки» обратился в арбитражный суд с требованием признать себя банкротом.

Согласно документу, причина банкротства – «неспособность должника удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам».

Вчера появлялись комментарии от пресс-службы команды о том, что все сотрудники «Химок» приостановили свою деятельность. Клуб «Химки» по завершении сезона Российской Премьер-Лиги занял 12-е место в таблице, но покинул чемпионат, так как не смог получить лицензию для участия в следующем розыгрыше турнира.