«Химки» начали процедуру банкротства

По информации источника, подмосковный клуб «Химки» обратился в арбитражный суд с требованием признать себя банкротом.
Согласно документу, причина банкротства – «неспособность должника удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам».
Вчера появлялись комментарии от пресс-службы команды о том, что все сотрудники «Химок» приостановили свою деятельность. Клуб «Химки» по завершении сезона Российской Премьер-Лиги занял 12-е место в таблице, но покинул чемпионат, так как не смог получить лицензию для участия в следующем розыгрыше турнира.
МО конечно не возьмет на себя все долги хотя бы перед персоналом обсуживающим команду...
РФС конечно не будет добиваться возврата денег которые выделили на то чтобы Хихимки доиграли сезон и по всей видимости еще и выплатит деньги от трансляций банкроту которые пойдут не на погашения долгов а в карман Туфану
МО конечно не возьмет на себя все долги хотя бы перед персоналом обсуживающим команду...
РФС конечно не будет добиваться возврата денег которые выделили на то чтобы Хихимки доиграли сезон и по всей видимости еще и выплатит деньги от трансляций банкроту которые пойдут не на погашения долгов а в карман Туфану