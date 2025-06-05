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«Химки» начали процедуру банкротства

сегодня, 12:33

По информации источника, подмосковный клуб «Химки» обратился в арбитражный суд с требованием признать себя банкротом.

Согласно документу, причина банкротства – «неспособность должника удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам».

Вчера появлялись комментарии от пресс-службы команды о том, что все сотрудники «Химок» приостановили свою деятельность. Клуб «Химки» по завершении сезона Российской Премьер-Лиги занял 12-е место в таблице, но покинул чемпионат, так как не смог получить лицензию для участия в следующем розыгрыше турнира.

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leo2011-12
leo2011-12
сегодня в 14:07
Подумаешь-Химки какие-то! Трамп обанкротил несколько казино! Вот где размах!)))
112910415
112910415
сегодня в 13:42
сначала было плохо, а потом всё хуже и хуже
протон
протон
сегодня в 13:14
Садыгову и всей его шайке-лейке конечно же не дадут пожизненный бан ...
МО конечно не возьмет на себя все долги хотя бы перед персоналом обсуживающим команду...
РФС конечно не будет добиваться возврата денег которые выделили на то чтобы Хихимки доиграли сезон и по всей видимости еще и выплатит деньги от трансляций банкроту которые пойдут не на погашения долгов а в карман Туфану
Гость
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