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Корнеев подвёл итоги сезона для «Локомотива»

сегодня, 11:04

Бывший футболист московского ЦСКА и каталонского «Эспаньола» Игорь Корнеев рассказал об итогах прошлого сезона для «Локомотива».

Проект «Локомотива» понятен, но они сами задрали планку, когда в какой‑то период прошлого сезона результаты были настолько хороши, что руководство ввело себя в заблуждение, полагая, что команда должна бороться за медали. Это проблема. «Локо» занял то место, которого и заслуживал по составу.

«Локомотив» завершил сезон на 6-м месте в таблице чемпионата России, набрав 53 очка. Ранее появлялась информация, что клуб готов продлить контракты двух своих основных игроков — Александра Сильянова и Алексея Батракова.

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dеigandre
dеigandre ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 12:09
Он почти полгода был спортивным директором Локомотива
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:36, ред.
За медали громко сказано, борьба была только за бронзу, так как золото и серебро разыгрывали изначально Зенит и Краснодар.
Мог ли Локо побороться за бронзу?
А почему бы нет, но потеря очков там где не следовало терять всё перечеркнуло.
Сенсационные проигрыши Химкам и КС, ненужные ничьи с Махачкалой, Ахматом Ростовом и Рубином, Оренбургом, упущенное преимущество во втором тайме с ЦСКА и как результат только 6 место. Разрыв между 3 и 6 местом 6 очков вот и считайте.
Но если смотреть по факту, то скорее всего 6 место это уровень Локо по сезону.
Надо подтянуть оборону, тогда и можно будет замахиваться на более серьёзный результат.
В следующем сезоне скорее всего Зенит будет фаворитом, Краснодар рядом, ЦСКА, Спартак, Динамо, Локо будут соискателями бронзовых медалей.
Но возможны сюрпризы.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:30
При всём уважении бывший Игрок ЦСКА подводит итоги сезона Локомотива
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