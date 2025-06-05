Корнеев подвёл итоги сезона для «Локомотива»

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сегодня, 11:04

Бывший футболист московского ЦСКА и каталонского «Эспаньола» рассказал об итогах прошлого сезона для «Локомотива».

Проект «Локомотива» понятен, но они сами задрали планку, когда в какой‑то период прошлого сезона результаты были настолько хороши, что руководство ввело себя в заблуждение, полагая, что команда должна бороться за медали. Это проблема. «Локо» занял то место, которого и заслуживал по составу.

«Локомотив» завершил сезон на 6-м месте в таблице чемпионата России, набрав 53 очка. Ранее появлялась информация, что клуб готов продлить контракты двух своих основных игроков — и .