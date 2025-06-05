Корнеев подвёл итоги сезона для «Локомотива»

Бывший футболист московского ЦСКА и каталонского «Эспаньола» Игорь Корнеев рассказал об итогах прошлого сезона для «Локомотива».
Проект «Локомотива» понятен, но они сами задрали планку, когда в какой‑то период прошлого сезона результаты были настолько хороши, что руководство ввело себя в заблуждение, полагая, что команда должна бороться за медали. Это проблема. «Локо» занял то место, которого и заслуживал по составу.
«Локомотив» завершил сезон на 6-м месте в таблице чемпионата России, набрав 53 очка. Ранее появлялась информация, что клуб готов продлить контракты двух своих основных игроков — Александра Сильянова и Алексея Батракова.
Мог ли Локо побороться за бронзу?
А почему бы нет, но потеря очков там где не следовало терять всё перечеркнуло.
Сенсационные проигрыши Химкам и КС, ненужные ничьи с Махачкалой, Ахматом Ростовом и Рубином, Оренбургом, упущенное преимущество во втором тайме с ЦСКА и как результат только 6 место. Разрыв между 3 и 6 местом 6 очков вот и считайте.
Но если смотреть по факту, то скорее всего 6 место это уровень Локо по сезону.
Надо подтянуть оборону, тогда и можно будет замахиваться на более серьёзный результат.
В следующем сезоне скорее всего Зенит будет фаворитом, Краснодар рядом, ЦСКА, Спартак, Динамо, Локо будут соискателями бронзовых медалей.
Но возможны сюрпризы.
Мог ли Локо побороться за бронзу?
А почему бы нет, но потеря очков там где не следовало терять всё перечеркнуло.
Сенсационные проигрыши Химкам и КС, ненужные ничьи с Махачкалой, Ахматом Ростовом и Рубином, Оренбургом, упущенное преимущество во втором тайме с ЦСКА и как результат только 6 место. Разрыв между 3 и 6 местом 6 очков вот и считайте.
Но если смотреть по факту, то скорее всего 6 место это уровень Локо по сезону.
Надо подтянуть оборону, тогда и можно будет замахиваться на более серьёзный результат.
В следующем сезоне скорее всего Зенит будет фаворитом, Краснодар рядом, ЦСКА, Спартак, Динамо, Локо будут соискателями бронзовых медалей.
Но возможны сюрпризы.