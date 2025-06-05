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Главный тренер «Черноморца» хочет уйти в «Торпедо»

сегодня, 11:15

Олег Василенко, главный тренер новороссийского «Черноморца», хотел бы покинуть команду и возглавить московское «Торпедо».

По информации источника, Василенко встретился с председателем совета директоров «Черноморца» Сергеем Шишкаревым, где и высказал своё желание возглавить «Торпедо». Сейчас между сторонами ведутся переговоры. Напомним, у Олега Василенко действующий контракт с «Черноморцем», а москвичей на данный момент возглавляет Олег Кононов.

«Черноморец» занял третье место по итогам сезона Первой лиги и мог сыграть стыковые матчи за выход в Премьер-Лигу, но не получил лицензию.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:30
Желание его Понятно хочет играть в РПЛ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:20
По-моему, место главного тренера в Торпедо занято. Тут ещё вопрос, нужен ли он в команде...
Гость
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