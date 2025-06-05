«Ньюкасл» подписал полузащитника сборной Испании до 19 лет

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сегодня, 13:34

«Ньюкасл» подписал на правах свободного агента полузащитника «Малаги» и сборной Испании до 19 лет . Формально трансфер будет оформлен 1 июля после истечения срока его контракта с испанским клубом. А также после того, как игрок получит визу. Этим же летом «Ньюкасл» отдаст Кордеро в аренду.

В прошедшем сезоне Сегунды 18-летний левый атакующий полузащитник провёл 39 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Кордеро в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» проявляет интерес к защитнику «Челси» Акселю Дисаси.