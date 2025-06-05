Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Ньюкасл» подписал полузащитника сборной Испании до 19 лет

сегодня, 13:34

«Ньюкасл» подписал на правах свободного агента полузащитника «Малаги» и сборной Испании до 19 лет Антонио Кордеро. Формально трансфер будет оформлен 1 июля после истечения срока его контракта с испанским клубом. А также после того, как игрок получит визу. Этим же летом «Ньюкасл» отдаст Кордеро в аренду.

«Ньюкасл» подписал полузащитника сборной Испании до 19 лет

В прошедшем сезоне Сегунды 18-летний левый атакующий полузащитник провёл 39 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Кордеро в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» проявляет интерес к защитнику «Челси» Акселю Дисаси.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Ювентус» выкупил защитника «Милана»
Сегодня, 11:01
Официально«Челси» объявил о трансфере форварда «Ипсвича» Делапа
Вчера, 23:17 Фото
Официально«Интер» объявил о трансфере полузащитника загребского «Динамо»
Вчера, 18:00 Фото
В «Барселоне» поделились трансферными планами на лето
03 июня
«Бавария» и «Байер» спорят из-за участия Та в клубном чемпионате мира
03 июня
ОфициальноЭкс-нападающий «Милана» продолжит карьеру в Катаре
03 июня
Все комментарии
SHEARER
SHEARER
сегодня в 13:40
Ау руководство Ньюкасла, где топ трансферы?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 