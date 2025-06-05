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Криштиану в финале. Португалия победила Германию

сегодня, 01:10
Роналду

Решающий гол на счету Криштиану Роналду.

Про Лигу наций можно говорить разное, можно по-разному относиться к этому все еще достаточно молодому турниру. Но чего у него не отнять – это драматичности «Финала четырех». Все-таки стоит мучиться в полутоварищеских поединках разного накала и степени интриги, чтобы в итоге дойти до апофеоза. И пусть кто-то не успевает соскучиться по солидному футболу после только что завершившихся национальных чемпионатов и еврокубков, другие уже начинают чувствовать приближение давящей паузы без игр больших команд. И тут на выручку приходит легкая порция решающих поединков Лиги наций – в самый раз. Особенно в годы, когда нет чемпионатов мира и чемпионатов Европы.

Обычно в отношениях топовых сборных нет какого-то очевидного перевеса одной из сторон. Но не в случае Германии и Португалии. В последний раз представители Пиренеев обыгрывали немцев в 2000 году. Тогда как Роналду дебютировал в сборной в 2003-м. То есть даже кажущийся вечным ветеран не переживал на своем веку победу над Германией. С тех пор было пять встреч, и во всех победителями оказывались немцы. Так что нынешняя игра имела еще и важную историческую подоплеку.

Тайм пристрелки

Первая половина встречи получилась такой, какой и должна быть важная игра сильных соперников, не имеющих права на ошибку. Каждая из сторон пыталась показать свои преимущества, но не слишком обнажаясь и не слишком увлекаясь. Старались сыграть скорее за счет ошибки соперника, за счет удачного укола. При этом начало выдалось динамичным с точки зрения движения.

Дальше стал вырисовываться контур противостояния, в котором Германия больше стремилась использовать позиционные розыгрыши с большим количеством передач вокруг чужих владений и проникновением к воротам, а Португалия делала ставку на стремительные вертикальные выпады с переходом к точке угрозы с минимальным количеством передач. Обе тактики имели шансы на реализацию, надо заметить. При должном везении и точности вести в счете могли к перерыву и одни, и другие.

Моменты Германии кажутся более убедительными, потому что после ударов дебютанта Ника Вольтемаде и опытного Леона Горецки вратарю португальцев Диогу Коште по-настоящему пришлось выручать. Задачи Марка-Андре тер Штегена были попроще, потому что стягивавшему на себя контрвыпады команды Роналду не удавались достаточно опасные четкие завершающие попытки. В такие моменты казалось, что зря все же Роберто Мартинес так верит в ветерана и икону сборной Португалии.

Первая половина встречи завершилась с 59-процентным владением мячом у Германии и семью ударами немцев против четырех у португальцев. Хозяева выглядели чуть предпочтительнее, но как будто с более смазанной игрой при обращении с мячом. Португальцы вполне себе компактно защищались за исключением пары случаев и очень стройно переходили в контратаки. Им не хватало самой малости для их докручивания до чего-то более острого.

Тайм событий

Вторая половина встречи началась в духе первой части. Каждый тренер, вероятно, полагал, что именно его подход рано или поздно приведет к успеху. И создававшие чуть более опасные моменты немцы отличились раньше. Уже на 48-й минуте мягкий заброс Йозуа Киммиха головой в ворота замкнул Флориан Вирц. Две светлые головы сочинили красивый мяч. К слову, он мог быть и отменен. ВАР усомнился в том, что Вольтемаде чисто блокировал защитника, который мог перехватить пас на Вирца. Даже позвали Славко Винчича к монитору, что обычно синонимично изменению решения. Но главный арбитр буквально одним глазом посмотрел единственный повтор, даже не приблизился вплотную к экрану, и оставил свой вердикт в силе.

Это запустило самый яркий механизм в матче. Ну, поначалу, конечно, вызвало бурные эмоции со стороны португальцев, которые яростно протестовали, отчаянно жестикулировали и кричали по любому поводу. В какой-то момент могло показаться, что они вовсе теряют контроль над собой и ситуацией.

Причем эти эмоции бурлили и на скамейке. Но Роберто Мартинес имел «план Б» и быстро его реализовал, выпустив Нельсона Семеду, Франсишку Консейсау и Витинью вместо Тринкао, Жоау Невеша и Рубена Невеша. Это привело к кардинальной перестройке схемы игры. Португалия сменила контратакующую модель на разыгрывающую. Сразу совсем иначе заходил мяч. Присутствие Витиньи в центре поля показало мгновенно, почему ПСЖ в этом сезоне выиграл Лигу чемпионов. И для этого ему не требовалось совершать умопомрачительные пасы или исполнять гениальные удары – он просто начал рулить игрой из глубины. А Семеду и Консейсау сформировали острый тандем, перегрузив резко правый фланг.

Причем Юлиан Нагельсманн попытался ответить сразу же зеркально, тоже сделал три замены, выпустил Робина Госенса, Сержа Гнабри и Никласа Фюллькруга вместо Вольтемаде, Лероя Сане и Максимилиана Миттельштедта. Оказалось, что поторопился. Весь контроль над игрой Германия сразу же утратила. И именно с рывка от Госенса начался голевой забег Консейсау, который закрутил шикарно мяч под штангу и сравнял счет.

Эти замены словно выключили Германию из игры, а Португалия стала совершенно другой. Тут можно посетовать на большое количество потерь у немецкой команды. Но не очень понятен смысл тройной перестановки на 60-й минуте при преимуществе в счете и контроле над ситуацией в целом. Особенно если тебе некем особо усиливать состав. По разнообразию у португальцев он, возможно, интереснее, но многие из них сыграли гораздо больше поединков. Бруну Фернандеш страдал весь сезон в «Манчестер Юнайтед», в финале Лиги Европы играл, а Витинья, Жоау Невеш и Нуну Мендеш несколько дней назад бились в финале Лиги чемпионов и вымотаны как физически, так и эмоционально. В общем, Нагельсманн перемудрил с поспешными заменами, выбившими у его команды почву из-под ног. И не облегчившими задачу борьбы с перестроившейся Португалией.

А та ощутила, что соперник на глазах утратил уверенность за считанные минуты, и продолжила переворот. Уже через пять минут в быстрой атаке прострел Мендеша замкнул в пустые ворота в упор Роналду. Снова ВАР все проверил и выяснил, что Криштиану филигранно избежал офсайда, а значит, его мяч – чистый. Да еще и победный в итоге. Потому что дальше у Германии никаких шансов не было. Можно вспомнить, конечно, попадание Карима Адейеми в каркас ворот Кошты. Но на фоне общего острого доминирования Португалии это выглядело скудно.

Итак, за второй тайм немцы нанесли всего два удара по воротам соперника с одним попаданием в створ. Португалия же выдала 13 ударов, пять из которых были точными. Такому кардинальному перевороту игры за какие-то минуты остается только поражаться. Впереди у Португалии финал либо против Испании, либо против Франции. Это означает, что в любом случае у нас будет двукратный победитель Лиги наций. Потому что каждая из этих сборных уже по разу побеждала в турнире. Вдруг Роналду успеет положить в свой карман еще один титул? Ведь он не успокаивается. И этот его гол стал 137-м за сборную, что увеличивает его же собственный рекорд среди авторов голов на международной арене.

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Все комментарии
faneng
faneng
сегодня в 10:39
У Германии без Крооса, Лама, Швайнштайгера, Клозе явная нехватка лидеров. Игроки неплохие, но нет харизмы.

А Португалия вчера играла как при Сколари в 2000-е годы - напористо и изобретательно. После Сколари был слабо организованный футбол при Кейруше и Бенту. При Сантуше с 2014 по 2022 футбол был организованный, но слишком осторожный, закрытый.
DXTK
DXTK
сегодня в 10:39
Кого не поставь у руля сборной Германии но она лучше играть все равно не будет.... был Флик который прекрасно работал в Баварии и неплохо проявил себя в первом сезоне у руля Барсы, но в сборной полный крах, сменив на Нагельсманна ничего нового мы не увидели, и тут не тренер виноват, а слабость игроков....да поставте хоть Клоппа, немцы от этого играть лучше не станут......ведь он скорей всего понимает, что слабое поколение сейчас, по этому портить свой авторитет не стал, уйдя на отдых, да и Тухель понимает, и по этому переседев в Баварии поперся в сборную Англию, которая дважды вышла в финал евро...........

PS Может немцам тоже пойти на радикальные меры и поставить иностранца у руля сборной, по примеру Англичан и Бразильцев........Если сменить Нагельсманна на кануне ЧМ то кого поставить, варианты то есть, надеюсь местный знаток немецкого футбола Capral нам ответит........ может Компани раз он так хорош в Баварии.....????!!!!!
112910415
112910415
сегодня в 07:27
португальцы оказались сильнее и резонно победили !
Ев17
Ев17
сегодня в 06:57
Португалия играла заметно лучше, победили по делу. Ну, и вечный Роналду, куда же без него
1 984
1 984
сегодня в 01:46
Итак, после 1-го дня нас, в группе без призов, пятеро. Ещё будут желающие?
протон
протон ответ 69Haya96 (раскрыть)
сегодня в 01:46
Призы судя по всему никого не интересуют, но когда у фермера есть кладезь аккаунтов то 1 аккаунт или пару для категории без призов это мелочь, интересно по ряду каких причин нет времени комментировать. Когда игрок с одного аккаунта у него есть время комментировать , а когда сотни конечно времени не будет.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ всё продинамил (раскрыть)
сегодня в 01:34
Доброй ночи.

Это не проблема, сама по себе жалоба ни к каким мерам не ведёт, только если есть нарушение правил.
Гость
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