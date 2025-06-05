Криштиану в финале. Португалия победила Германию

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сегодня, 01:10

Решающий гол на счету Криштиану Роналду.

Про Лигу наций можно говорить разное, можно по-разному относиться к этому все еще достаточно молодому турниру. Но чего у него не отнять – это драматичности «Финала четырех». Все-таки стоит мучиться в полутоварищеских поединках разного накала и степени интриги, чтобы в итоге дойти до апофеоза. И пусть кто-то не успевает соскучиться по солидному футболу после только что завершившихся национальных чемпионатов и еврокубков, другие уже начинают чувствовать приближение давящей паузы без игр больших команд. И тут на выручку приходит легкая порция решающих поединков Лиги наций – в самый раз. Особенно в годы, когда нет чемпионатов мира и чемпионатов Европы.

Обычно в отношениях топовых сборных нет какого-то очевидного перевеса одной из сторон. Но не в случае Германии и Португалии. В последний раз представители Пиренеев обыгрывали немцев в 2000 году. Тогда как Роналду дебютировал в сборной в 2003-м. То есть даже кажущийся вечным ветеран не переживал на своем веку победу над Германией. С тех пор было пять встреч, и во всех победителями оказывались немцы. Так что нынешняя игра имела еще и важную историческую подоплеку.

Тайм пристрелки

Первая половина встречи получилась такой, какой и должна быть важная игра сильных соперников, не имеющих права на ошибку. Каждая из сторон пыталась показать свои преимущества, но не слишком обнажаясь и не слишком увлекаясь. Старались сыграть скорее за счет ошибки соперника, за счет удачного укола. При этом начало выдалось динамичным с точки зрения движения.

Дальше стал вырисовываться контур противостояния, в котором Германия больше стремилась использовать позиционные розыгрыши с большим количеством передач вокруг чужих владений и проникновением к воротам, а Португалия делала ставку на стремительные вертикальные выпады с переходом к точке угрозы с минимальным количеством передач. Обе тактики имели шансы на реализацию, надо заметить. При должном везении и точности вести в счете могли к перерыву и одни, и другие.

Моменты Германии кажутся более убедительными, потому что после ударов дебютанта Ника Вольтемаде и опытного Леона Горецки вратарю португальцев Диогу Коште по-настоящему пришлось выручать. Задачи Марка-Андре тер Штегена были попроще, потому что стягивавшему на себя контрвыпады команды Роналду не удавались достаточно опасные четкие завершающие попытки. В такие моменты казалось, что зря все же Роберто Мартинес так верит в ветерана и икону сборной Португалии.

Первая половина встречи завершилась с 59-процентным владением мячом у Германии и семью ударами немцев против четырех у португальцев. Хозяева выглядели чуть предпочтительнее, но как будто с более смазанной игрой при обращении с мячом. Португальцы вполне себе компактно защищались за исключением пары случаев и очень стройно переходили в контратаки. Им не хватало самой малости для их докручивания до чего-то более острого.

Тайм событий

Вторая половина встречи началась в духе первой части. Каждый тренер, вероятно, полагал, что именно его подход рано или поздно приведет к успеху. И создававшие чуть более опасные моменты немцы отличились раньше. Уже на 48-й минуте мягкий заброс Йозуа Киммиха головой в ворота замкнул Флориан Вирц. Две светлые головы сочинили красивый мяч. К слову, он мог быть и отменен. ВАР усомнился в том, что Вольтемаде чисто блокировал защитника, который мог перехватить пас на Вирца. Даже позвали Славко Винчича к монитору, что обычно синонимично изменению решения. Но главный арбитр буквально одним глазом посмотрел единственный повтор, даже не приблизился вплотную к экрану, и оставил свой вердикт в силе.

Это запустило самый яркий механизм в матче. Ну, поначалу, конечно, вызвало бурные эмоции со стороны португальцев, которые яростно протестовали, отчаянно жестикулировали и кричали по любому поводу. В какой-то момент могло показаться, что они вовсе теряют контроль над собой и ситуацией.

Причем эти эмоции бурлили и на скамейке. Но Роберто Мартинес имел «план Б» и быстро его реализовал, выпустив Нельсона Семеду, Франсишку Консейсау и Витинью вместо Тринкао, Жоау Невеша и Рубена Невеша. Это привело к кардинальной перестройке схемы игры. Португалия сменила контратакующую модель на разыгрывающую. Сразу совсем иначе заходил мяч. Присутствие Витиньи в центре поля показало мгновенно, почему ПСЖ в этом сезоне выиграл Лигу чемпионов. И для этого ему не требовалось совершать умопомрачительные пасы или исполнять гениальные удары – он просто начал рулить игрой из глубины. А Семеду и Консейсау сформировали острый тандем, перегрузив резко правый фланг.

Причем Юлиан Нагельсманн попытался ответить сразу же зеркально, тоже сделал три замены, выпустил Робина Госенса, Сержа Гнабри и Никласа Фюллькруга вместо Вольтемаде, Лероя Сане и Максимилиана Миттельштедта. Оказалось, что поторопился. Весь контроль над игрой Германия сразу же утратила. И именно с рывка от Госенса начался голевой забег Консейсау, который закрутил шикарно мяч под штангу и сравнял счет.

Эти замены словно выключили Германию из игры, а Португалия стала совершенно другой. Тут можно посетовать на большое количество потерь у немецкой команды. Но не очень понятен смысл тройной перестановки на 60-й минуте при преимуществе в счете и контроле над ситуацией в целом. Особенно если тебе некем особо усиливать состав. По разнообразию у португальцев он, возможно, интереснее, но многие из них сыграли гораздо больше поединков. Бруну Фернандеш страдал весь сезон в «Манчестер Юнайтед», в финале Лиги Европы играл, а Витинья, Жоау Невеш и Нуну Мендеш несколько дней назад бились в финале Лиги чемпионов и вымотаны как физически, так и эмоционально. В общем, Нагельсманн перемудрил с поспешными заменами, выбившими у его команды почву из-под ног. И не облегчившими задачу борьбы с перестроившейся Португалией.

А та ощутила, что соперник на глазах утратил уверенность за считанные минуты, и продолжила переворот. Уже через пять минут в быстрой атаке прострел Мендеша замкнул в пустые ворота в упор Роналду. Снова ВАР все проверил и выяснил, что Криштиану филигранно избежал офсайда, а значит, его мяч – чистый. Да еще и победный в итоге. Потому что дальше у Германии никаких шансов не было. Можно вспомнить, конечно, попадание Карима Адейеми в каркас ворот Кошты. Но на фоне общего острого доминирования Португалии это выглядело скудно.

Итак, за второй тайм немцы нанесли всего два удара по воротам соперника с одним попаданием в створ. Португалия же выдала 13 ударов, пять из которых были точными. Такому кардинальному перевороту игры за какие-то минуты остается только поражаться. Впереди у Португалии финал либо против Испании, либо против Франции. Это означает, что в любом случае у нас будет двукратный победитель Лиги наций. Потому что каждая из этих сборных уже по разу побеждала в турнире. Вдруг Роналду успеет положить в свой карман еще один титул? Ведь он не успокаивается. И этот его гол стал 137-м за сборную, что увеличивает его же собственный рекорд среди авторов голов на международной арене.