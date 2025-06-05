Индзаги стал одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире

Главный тренер «Аль-Хиляля» итальянец Cимоне Индзаги стал вторым в мире по уровню зарплаты после смены клуба.
Сообщается, что бывший тренер «Интера» будет получать 26 млн евро в год + бонусы около 5 млн в саудовской команде. По данным Transfermarkt, больше зарплата лишь у главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне – 34 млн в год.
Контракт саудитов с 49-летним специалистом рассчитан до лета 2027 года.
Все равно они в ла лиге почти всегда на третьем месте, после Реала и Барсы, думаю если поставят тренера с зарплатой 10 млн, ничего не изменится. Возможно даже более интереснее заиграют. Самое обидное то, что они пожертвовав красотой игры, практически ничего и не выигрывают, т.е поговорка `` красивой игрой выигрывают матчи, а сильной обороной трофеи`` на них не действует.
Все равно они в ла лиге почти всегда на третьем месте, после Реала и Барсы, думаю если поставят тренера с зарплатой 10 млн, ничего не изменится. Возможно даже более интереснее заиграют. Самое обидное то, что они пожертвовав красотой игры, практически ничего и не выигрывают, т.е поговорка `` красивой игрой выигрывают матчи, а сильной обороной трофеи`` на них не действует.