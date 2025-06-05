Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Индзаги стал одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире

сегодня, 13:36

Главный тренер «Аль-Хиляля» итальянец Cимоне Индзаги стал вторым в мире по уровню зарплаты после смены клуба.

Сообщается, что бывший тренер «Интера» будет получать 26 млн евро в год + бонусы около 5 млн в саудовской команде. По данным Transfermarkt, больше зарплата лишь у главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне – 34 млн в год.

Индзаги стал одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире

Контракт саудитов с 49-летним специалистом рассчитан до лета 2027 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Химки» начали процедуру банкротства
Сегодня, 12:33
В топ-10 самых подешевевших игроков РПЛ шесть футболистов «Зенита»
Вчера, 15:40 Фото
Топ-10 самых дорогих игроков Лиги 1 составляют футболисты ПСЖ
Вчера, 13:59
ОфициальноВладелец клуба Чемпионшипа извинился за долги по зарплате
Вчера, 11:30
Стало известно, сколько Вирц будет получать в «Ливерпуле»
Вчера, 10:08
Бывший гендиректор «Крыльев Советов»: «При мне погасили долгов на 1 млрд»
Вчера, 00:13
Сортировать
Все комментарии
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 14:21
Ты угараешь?) В 21 веке Атлетико второй после Валенсии клуб в Испании, который сумел потеснить Реал и Барсу с первого места, причём дважды. И всё это при Симеоне. Так что не надо тут.
y4pk9eva8yd3
y4pk9eva8yd3
сегодня в 13:53
Редко кому после 0:5 такой куш перепадает
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 13:48
Норм так устроился Семионе, смысл им столько ему платить, не понимаю
Все равно они в ла лиге почти всегда на третьем месте, после Реала и Барсы, думаю если поставят тренера с зарплатой 10 млн, ничего не изменится. Возможно даже более интереснее заиграют. Самое обидное то, что они пожертвовав красотой игры, практически ничего и не выигрывают, т.е поговорка `` красивой игрой выигрывают матчи, а сильной обороной трофеи`` на них не действует.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:43
А что такого! В СА денег как у дурака махорки)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:39
Ничего удивительного в этом нет , у саудитов достаточно денег 💰 💰 ☝️😜
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 