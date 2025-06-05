Индзаги стал одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире

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сегодня, 13:36

Главный тренер «Аль-Хиляля» итальянец стал вторым в мире по уровню зарплаты после смены клуба.

Сообщается, что бывший тренер «Интера» будет получать 26 млн евро в год + бонусы около 5 млн в саудовской команде. По данным Transfermarkt, больше зарплата лишь у главного тренера «Атлетико» – 34 млн в год.

Контракт саудитов с 49-летним специалистом рассчитан до лета 2027 года.