«Арсенал» и «Боруссия» согласовали сумму трансфера Обамеянга

«Арсеналу» удалось достигнуть договоренности с дортмундской «Боруссией» в вопросе трансфера нападающего «шмелей» Пьера-Эмерика Обамеянга, утверждают в Англии.

Немецкий клуб принял предложение «канониров» в размере 63 млн евро за 28-летнего габонца. При этом «Боруссия», по слухам, заменит в составе Обамеянга Миши Батшуайи, которого она арендует у «Челси» до конца сезона. «Синие» же, судя по всему, смогут усилиться нападающим «Арсенала» Оливье Жиру.

Обамеянг заключит с «Арсеналом» контракт сроком на три с половиной года с зарплатой в 180 тысяч фунтов в неделю.