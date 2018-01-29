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Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
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«Арсенал» и «Боруссия» согласовали сумму трансфера Обамеянга

сегодня, 16:12

«Арсеналу» удалось достигнуть договоренности с дортмундской «Боруссией» в вопросе трансфера нападающего «шмелей» Пьера-Эмерика Обамеянга, утверждают в Англии.

Немецкий клуб принял предложение «канониров» в размере 63 млн евро за 28-летнего габонца. При этом «Боруссия», по слухам, заменит в составе Обамеянга Миши Батшуайи, которого она арендует у «Челси» до конца сезона. «Синие» же, судя по всему, смогут усилиться нападающим «Арсенала» Оливье Жиру.

Обамеянг заключит с «Арсеналом» контракт сроком на три с половиной года с  зарплатой в 180 тысяч фунтов в неделю.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил VadCaz
сегодня в 22:52
VadCaz:
Бог услышал наши молитвы!!!!!! Жду дождя из пряников!!!! но и Салата считаю надо оставлять, пусть лучше валит Угулбек с Ивоби!)
Улугбек никому нафиг не нужен даже бесплатно, а Айвоби пусть развивается, все-таки данные есть.
VadCaz
VadCaz
сегодня в 22:30
Бог услышал наши молитвы!!!!!!
Жду дождя из пряников!!!!
но и Салата считаю надо оставлять, пусть лучше валит Угулбек с Ивоби!)
yudin_duda
yudin_duda ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 21:04
А теперь открываем нормальные источники, видим около 300к в неделю и закрываем ротик ))
dzvinka
dzvinka
сегодня в 20:06
прямо треугольник получается)))
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 18:49
Не поверю пока не увижу официалки
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
сегодня в 18:41
Что бы ни говорили если играть будет с желанием то вполне потянет на 70 лямов.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:27
Ну что же, Мхитарян и Обамеянг снова в одном клубе! Может быть они зажгут на Эмирэйтс как было в Боруссии Дортмунд)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил yudin_duda
сегодня в 18:20
yudin_duda:
Арсен его семью, похоже, в заложники взял, ибо не ясно как можно было пойти в Арсенал, неужкли не было предложений от других клубов...
Просто ваши китайские фанаты не сгенерировали еще 63 миллиона дохода, а так вы бы для кучи и его подписали с зарплатой 500 тыс в неделю.
RedDevil88
RedDevil88
сегодня в 18:10
180.000 в неделю)))) бомжи Лондонские)))
yudin_duda
yudin_duda
сегодня в 18:07
Арсен его семью, похоже, в заложники взял, ибо не ясно как можно было пойти в Арсенал, неужкли не было предложений от других клубов...
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 17:56
Будет отлично, если все-такие перейдет в Арсенал, рад за него, отличный игрок!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:53
А ведь "Арсенал" кого-то выдавит из топ-4 АПЛ.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:48
Отлично, я надеюсь, что он не повторит путь плаксы Санчеса, а будет помогать команде.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:48
Все дело было в деньгах.
Предложили больше и переход состоялся.
Медив
Медив
сегодня в 17:42
Не проще было отдать Жиру Дортмунду? А то какая то сложная схема получается
Tramaldo
Tramaldo ответил Murad0202
сегодня в 17:19
Murad0202:
Обамеянг заключит с «Арсеналом» контракт сроком на три с половиной года с зарплатой в 180 тысяч фунтов в месяц. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Такие зарплаты еще существуют у бомбардиров? Может это ошибка? Всего лишь 2.16 млн в год? Может в это в неделю 180 тысяч?
Конечно, в неделю, спасибо.
RussianHorse
RussianHorse ответил Murad0202
сегодня в 17:14
Murad0202:
Обамеянг заключит с «Арсеналом» контракт сроком на три с половиной года с зарплатой в 180 тысяч фунтов в месяц. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Такие зарплаты еще существуют у бомбардиров? Может это ошибка? Всего лишь 2.16 млн в год? Может в это в неделю 180 тысяч?
Ну, как Сапета зашибает))
Шмавон
Шмавон ответил Murad0202
сегодня в 17:11
Murad0202:
Обамеянг заключит с «Арсеналом» контракт сроком на три с половиной года с зарплатой в 180 тысяч фунтов в месяц. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Такие зарплаты еще существуют у бомбардиров? Может это ошибка? Всего лишь 2.16 млн в год? Может в это в неделю 180 тысяч?
не обращай внимания это же соккер 3 дня назад он 500ты фунтов получал в неделю
soccer2014
soccer2014
сегодня в 17:09
Чёт мне кажется Арсенал просто мега усилился!!! Под такого напа Мхитарян и Озил, на мой взгляд это ооочень мощно!!! Незнаю конечно как пойдёт но думаю что Арсен провернул реальную тему!!!
ДСА
ДСА
сегодня в 17:04
Думаю Арсенал разочаруется и пожалеет о потраченных деньгах.
старина
старина
сегодня в 16:59
Хоть и наплевал ты на игру в последнее время,все равно спасибо за твои голы
Murad0202
Murad0202
сегодня в 16:55
Обамеянг заключит с «Арсеналом» контракт сроком на три с половиной года с зарплатой в 180 тысяч фунтов в месяц.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Такие зарплаты еще существуют у бомбардиров? Может это ошибка? Всего лишь 2.16 млн в год? Может в это в неделю 180 тысяч?
Ben Saada
Ben Saada
сегодня в 16:55
прекрасный игрок! уверен, он проявит себя с лучшей стороны в Арсенале. он был лучшим в молодежке Милан, в Сент-Этьене, в Боруссии, он таковым будет и в Арсенале
борька
борька
сегодня в 16:51
Дорогие башмаки
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:46
Скоро УЕФА уже запутается в этих многоходовочках. А за нарушение ФФП накажут нас или турков.
Mara
Mara
сегодня в 16:42
Многоходовочка
Dominators
Dominators
сегодня в 16:41
Красавцы , впарили это нечто за такие бабки Арсену . И бабки срубили и от проблемного игрока избавились .
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 16:17
Индийское кино...
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