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Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
23:00 6’ Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисФонбет1.684.154.4
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 0:0 Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)ПястФонбет5.54.21.5
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ЦСКА не смог победить предпоследний клуб чемпионата Польши

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Московский ЦСКА провел свой первый контрольный матч на сборе в Испании. «Армейцы» сыграли вничью с польским клубом «Пяст».

ЦСКА - Пяст 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Кучаев 63), Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Фернандес, Головин, Натхо (Чалов 80), Дзагоев (Бистрович 80), Вернблум, Витиньо (Гордюшенко 84).
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

«Пяст»: Плах (Шматула 46), Кончковски, Червински, Корун (Ругашевич 72), Ягелло (Буката 46), Хэйтли (Йодловец 74), Петровски, Бадия (Живец 46), Васильев (Валенсия 46), Янковски, Пападопулос (Мак 64).
Главный тренер: Вальдемар Форналик.

Предупреждения: Вернблум 54, Пападопулос 54, Головин 55.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный ответил Jum13
сегодня в 23:02
Jum13:
А что так - Спартак обе игры выиграл у ЦСКА? Или синдром "золотой рыбки"?
Слабо им выиграть две подряд игры у ЦСКА, Витиньо не позволил!))
Крейсер
Крейсер ответил spartach n1
сегодня в 23:00
spartach n1:
У великолепного репертуар уже какой год не обновляется,ща ещё про великого сухаря зарядит видосы ))
У него на компе в Избранном отдельная папка под это дело.
На все случаи жизни.
Такой забавный юноша.
Великолепный
Великолепный ответил Крейсер
сегодня в 23:00
Крейсер:
Ах да. Вы же ещё радуетесь поражению от Ливерпуля. Какая-то кастрированная у вас радость. Кругом чужие победы. Мне вас жалко.
А всей стране жалко, что вы первый раз за пять лет попали в группу Л/Ч и опять там опозорили Российский футбол, лучше бы и не попадали в группу!))
denmig
denmig
сегодня в 22:58
Зато сейчас сухарян все свои нули в товарняках использует, а в реальных матчах вновь откроет копилочку 1-43 !!! Красота!
antant1
antant1 ответил spartach n1
сегодня в 22:56
spartach n1:
Кони,как сыграли ? А вот Спартак,Спартак,а у Спартака ! Как там Муса вернулся ? А вот Спартак,Спартак,а у Спартака ! У игаряна че сухарь сегодня ? А вот Спартак,Спартак ...... Что за люди ?))
Люди которым свой клуб малоинтересен, да и футбол в целом
Суеверный
Суеверный ответил korn3512
сегодня в 22:55
korn3512:
Ты расчитываешь что все десять оставшихся встречь так и сгоняете по нулям? Ну так не хватит же для второго, даже зенит с насиженного третьего не подвинете)
Думаю, что не "по нулям", а без поражений. Тогда всего может хватить. В принципе, кроме Зенита, у всех можно выиграть. Но, это как масть пойдет.
Absinthe6
Absinthe6
сегодня в 22:54
Ничего удивительного) Нет чемоданов - нет побед)
Крейсер
Крейсер ответил Великолепный
сегодня в 22:53
Великолепный:
Почему же только на сборах? И в Л/Ч!)) https://www.youtube.com/watch?v=ZcuR7Z78MX0
Ах да. Вы же ещё радуетесь поражению от Ливерпуля.
Какая-то кастрированная у вас радость. Кругом чужие победы. Мне вас жалко.
spartach n1
spartach n1
сегодня в 22:53
У великолепного репертуар уже какой год не обновляется,ща ещё про великого сухаря зарядит видосы ))
Jum13
Jum13 ответил Крейсер
сегодня в 22:51
Крейсер:
Ну порадуйся, конь. Порадуйся поражениям Спартака хотя бы на сборах. В чемпионате-то стыдно за свою команду. Поэтому приходится радоваться хоть каким-то поражениям соперников.
А что так - Спартак обе игры выиграл у ЦСКА? Или синдром "золотой рыбки"?
Jum13
Jum13 ответил kingoffam
сегодня в 22:49
kingoffam:
Мы вам массовку создаём.По-честному,без клонов...
Сказал клон. Ага, давай - массуй )))
Великолепный
Великолепный ответил Крейсер
сегодня в 22:49
Крейсер:
Ну порадуйся, конь. Порадуйся поражениям Спартака хотя бы на сборах. В чемпионате-то стыдно за свою команду. Поэтому приходится радоваться хоть каким-то поражениям соперников.
Почему же только на сборах? И в Л/Ч!))
kingoffam
kingoffam ответил Jum13
сегодня в 22:49
Jum13:
Где все пигги? Болят на ветке ЦСКА )))
Мы вам массовку создаём.По-честному,без клонов...
Klasse
Klasse
сегодня в 22:46
Люди! Не стоит глумиться над кобылятником! Их ждёт непростая задача борьбы за сохранение проекта.
Крейсер
Крейсер ответил Великолепный
сегодня в 22:46
Великолепный:
Два колхоза играли в атаку, и два поражения на первом сборе!))
Ну порадуйся, конь. Порадуйся поражениям Спартака хотя бы на сборах.
В чемпионате-то стыдно за свою команду. Поэтому приходится радоваться хоть каким-то поражениям соперников.
Jum13
Jum13 ответил kingoffam
сегодня в 22:45
kingoffam:
Где фсе кони?Ясно где-в теме про Спартак.Как и бомжи.
Где все пигги? Болят на ветке ЦСКА )))
Великолепный
Великолепный ответил cska.78
сегодня в 22:42
cska.78:
Есть и такие, бан из-за него схватил :)
    cska.78
    cska.78 ответил Великолепный
    сегодня в 22:40
    Великолепный:
    Это рыло с берегов Невы? Тогда мир сошел с ума!))
    Есть и такие, бан из-за него схватил :)
    Великолепный
    Великолепный ответил Крейсер
    сегодня в 22:39
    Крейсер:
    Два колхоза играли "в атаку". Результат предсказуем.
    Два колхоза играли в атаку, и два поражения на первом сборе!))
    Великолепный
    Великолепный ответил cska-78
    сегодня в 22:38
    cska-78:
    Это рыло!
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин
      сегодня в 22:37
      Главное без травм!
      Крейсер
      Крейсер
      сегодня в 22:37
      Два колхоза играли "в атаку".
      Результат предсказуем.
      cska-78
      cska-78 ответил Великолепный
      сегодня в 22:35
      Великолепный:
      Сказал болельщик команды не игравшей в Л/Ч уже два года подряд!))
        korn3512
        korn3512 ответил Суеверный
        сегодня в 22:35
        Ты расчитываешь что все десять оставшихся встречь так и сгоняете по нулям? Ну так не хватит же для второго, даже зенит с насиженного третьего не подвинете)
        oFANATo
        oFANATo ответил Крейсер
        сегодня в 22:34
        Крейсер:
        У них комплекс.
        У них не может быть комплекса, у них нет 1:18 и 0:7.
        spartach n1
        spartach n1 ответил Крейсер
        сегодня в 22:34
        Крейсер:
        У них комплекс.
        Ну тут уже нечем помочь ))
        Крейсер
        Крейсер ответил spartach n1
        сегодня в 22:31
        spartach n1:
        Кони,как сыграли ? А вот Спартак,Спартак,а у Спартака ! Как там Муса вернулся ? А вот Спартак,Спартак,а у Спартака ! У игаряна че сухарь сегодня ? А вот Спартак,Спартак ...... Что за люди ?))
        У них комплекс.
        korn3512
        korn3512 ответил KRIMINAL89
        сегодня в 22:31
        Неприлично слабый
        Суеверный
        Суеверный ответил korn3512
        сегодня в 22:31
        korn3512:
        Да, с таким нападением клячам сложно будет удержатся на пятом месте.
        Конечно "сложно удержаться". Согласен. Минимум второе.
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак
        сегодня в 22:30
        Ставку то кони делали на победу. Боевой состав выставили. Но бывает, бывает. Не всегда же ВЕРБЛЮМУ забивать, бывают и осечки Досадно, но ладно.....
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