ЦСКА не смог победить предпоследний клуб чемпионата Польши

Московский ЦСКА провел свой первый контрольный матч на сборе в Испании. «Армейцы» сыграли вничью с польским клубом «Пяст».
ЦСКА - Пяст 0:0
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Кучаев 63), Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Фернандес, Головин, Натхо (Чалов 80), Дзагоев (Бистрович 80), Вернблум, Витиньо (Гордюшенко 84).
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.
«Пяст»: Плах (Шматула 46), Кончковски, Червински, Корун (Ругашевич 72), Ягелло (Буката 46), Хэйтли (Йодловец 74), Петровски, Бадия (Живец 46), Васильев (Валенсия 46), Янковски, Пападопулос (Мак 64).
Главный тренер: Вальдемар Форналик.
Предупреждения: Вернблум 54, Пападопулос 54, Головин 55.
Не одного поражения, как у некоторых!))
https://www.youtube.com/watch?v=vvBEchWPi_E
Не одного поражения, как у некоторых!))
https://www.youtube.com/watch?v=PT8CvFIrk5Y&t=36s