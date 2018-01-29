Переговоры между «Арсеналом» и «Челси» по Жиру идут полным ходом

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Турция. Супер-Лига
  • Португалия. Примейра
  • Германия. Бундеслига 2
  • Аргентина. Примера
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Франция. Лига 2
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
23:00 5’ Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисФонбет1.684.154.4
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 0:0 Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)ПястФонбет5.54.21.5
  • Главные новости
  • Все новости
22:25
Джеко остается в «Роме»6
20:42
Стала известна зарплата Ханни в «Спартаке»132
19:46
ЦСКА не смог победить предпоследний клуб чемпионата Польши191
18:48
Ляпорт, которого желает подписать «Ман Сити», покинул «Атлетик» 42
18:46
Вагнер Лав стал игроком «Бешикташа»31
22:59
Массимо Донати покинул пост тренера Академии в «Гамильтон Академикал»0
22:59
Буссманн покинул «Майнц», присоединившись к «Фрайбургу»0
22:41
У Сане диагностировали повреждение связок голеностопного сустава5
22:35
Форвард «Валенсии»: «Месси великолепен, как и всегда»1
22:35
«Фулхэм» отказал «Вест Хэму» в трансфере Кэрни0
22:22
«Локомотив» мог подписать Крыховяка, но трансфер сорвался3
22:15
Мбаппе оправился от травмы и готов помочь ПСЖ1
22:12
Дайер: «Не думаю, что Санчес способен кардинально изменить игру „Манчестер Юнайтед“»6
21:56
Куадрадо выбыл из строя на два месяца0
21:48
MLS приняла в свои ряды клуб Бекхэма3
21:43
«Арсенал» продолжает переговоры с Лукасом Моурой1
21:30
Стали известны четыре соперника «Локомотива» на втором сборе4
21:18
«Шальке» повторно арендовал защитника «Челси» 3
21:07
«Вест Бромвич» укрепил свои ряды защитником сборной Египта0
20:49
«Интер» оформляет трансфер Пасторе3
20:36
Экс-игрок сборной Франции завершил карьеру3
20:29
«Севилья» достигла принципиальной договоренности по трансферу защитника «Порту»0
20:21
ПСЖ хочет сохранить Пасторе1
20:20
«Урал» в последнем матче на первом сборе обыграл «Арарат»4
20:10
К ЧМ-2018 на базе и стадионе «Локомотива» усилят меры безопасности2

Переговоры между «Арсеналом» и «Челси» по Жиру идут полным ходом

сегодня, 21:58

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио утверждает, что «Челси» всерьез рассчитывает приобрести нападающего «Арсенала» Оливье Жиру, так как переговоры по форварду «Ромы» Эдину Джеко плодов не дали.

Сообщается, что «синие» очень близки к покупке французского футболиста, переговоры идут продуктивно.

Согласно неофициальной информации, стоимость трансфера составит 35 млн фунтов.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Фулхэм» отказал «Вест Хэму» в трансфере Кэрни
Сегодня, 22:35 0
Джеко остается в «Роме»
Сегодня, 22:25 6
«Арсенал» продолжает переговоры с Лукасом Моурой
Сегодня, 21:43 1
«Интер» оформляет трансфер Пасторе
Сегодня, 20:49 3
«Севилья» достигла принципиальной договоренности по трансферу защитника «Порту»
Сегодня, 20:29 0
Старридж близок к переходу в «Вест Бромвич»
Сегодня, 19:59 1
Обсудить
Все комментарии
Медив
Медив ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 22:57
Так Себе Аналитик:
Это может быть вообще гениальное окно для "Арсенала". Продажа лавочников Жиру и Уолкотта практически покрывают покупку Обамы. А вздорный единал Санчес меняется на командного Мики, который к тому же с Обамой долго играл в связке.То есть команда практически останется в нуле, сбросив 2 балласта и ленивого Жирика и приобретя атакующую связку в нападение. Правда, надо еще Обаму и Салата оформить.
Угу, поменять игрока, за которым охотились Барселона и МС на игрока, за которым...если честно, который и нафиг никому не был нужен...
Плюс купить престарелого габонца взамен Уолкотта, Жиру и 20 лямов, который половину сезона всяко будет топтать африканские саванны в матчах за свою сборную...
Гениальная кампания, чего уж.
George-CFC
George-CFC
сегодня в 22:55
Зачем нужен столб... зачем нужен 3 форвард если достаточно Мората и Миши
35 млн фунтов обалдеть чушь
Dominators
Dominators
сегодня в 22:42
Выкинуть кучу бабла и приобрести престарелого лавочника . Ему по моему уже 31 год . Смысла никакого .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 22:41
Это может быть вообще гениальное окно для "Арсенала". Продажа лавочников Жиру и Уолкотта практически покрывают покупку Обамы. А вздорный единал Санчес меняется на командного Мики, который к тому же с Обамой долго играл в связке.То есть команда практически останется в нуле, сбросив 2 балласта и ленивого Жирика и приобретя атакующую связку в нападение. Правда, надо еще Обаму и Салата оформить.
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 22:35
на фиг надо. лучше уж до лета эти деньги приберечь.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
сегодня в 22:26
15 игр 4 гола, это лучше чем у Бентеке и Эндрю Кэролла. Джеко Челси отказал видимо возьмут того кто точно пойдет. Будем бороться с Арсеналом за 4 место.
А как начиналось трансферное окно - Сандро, Кавани, Лемар, Видаль.... В итоге Баркли которые не играл полгода, новый Баба Рахман и лавочник Жиру.
Понимаю Конте, когда он намекает-хватит покупать мне гов..о
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 22:13
однозначно продать, в таком случае
dimagas1
dimagas1 ответил Алексей Буренин
сегодня в 22:11
Алексей Буренин:
И зачем он и нужен, только трата денег лишняя
Вот тоже не понимаю.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 22:09
"Арсенал" становится зимним героем футбольной Европы.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 22:04
И зачем он и нужен, только трата денег лишняя
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100