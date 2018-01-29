Переговоры между «Арсеналом» и «Челси» по Жиру идут полным ходом

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио утверждает, что «Челси» всерьез рассчитывает приобрести нападающего «Арсенала» Оливье Жиру, так как переговоры по форварду «Ромы» Эдину Джеко плодов не дали.
Сообщается, что «синие» очень близки к покупке французского футболиста, переговоры идут продуктивно.
Согласно неофициальной информации, стоимость трансфера составит 35 млн фунтов.
Плюс купить престарелого габонца взамен Уолкотта, Жиру и 20 лямов, который половину сезона всяко будет топтать африканские саванны в матчах за свою сборную...
Гениальная кампания, чего уж.
Плюс купить престарелого габонца взамен Уолкотта, Жиру и 20 лямов, который половину сезона всяко будет топтать африканские саванны в матчах за свою сборную...
Гениальная кампания, чего уж.
35 млн фунтов обалдеть чушь
35 млн фунтов обалдеть чушь
А как начиналось трансферное окно - Сандро, Кавани, Лемар, Видаль.... В итоге Баркли которые не играл полгода, новый Баба Рахман и лавочник Жиру.
Понимаю Конте, когда он намекает-хватит покупать мне гов..о
А как начиналось трансферное окно - Сандро, Кавани, Лемар, Видаль.... В итоге Баркли которые не играл полгода, новый Баба Рахман и лавочник Жиру.
Понимаю Конте, когда он намекает-хватит покупать мне гов..о