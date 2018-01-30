Крстаич останется тренером сборной Сербии до декабря 2019 года

Бывший защитник сборной Сербии Младен Крстаич возглавил родную национальную команду в декабре 2017 года, сменив на посту тренера Славолюба Муслина, который вывел сербов на ЧМ-2018.

Независимо от результатов на мундиале, 43-летний специалист останется наставником сборной до декабря 2019 года — таковы условия нового контракта.

Отметим, что Крстаич уже испытал свои силы в статусе исполняющего обязанности тренера в двух товарищеских матчах. Сперва со счетом 2:0 сербы обыграли сборную Китая, затем последовала ничья с Южной Кореей (1:1).