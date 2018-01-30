«Реал» подпишет Икарди и отпустит в «Интер» Ковачича

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Мауро Икарди в ближайшее время может стать игроком «Реала». Об этом сообщил аргентинский журналист Леандро Монтойя. За 24-летнего форварда «нерадзурри» получат 106 млн евро. Ожидается, что в обратном направлении последует полузащитник «сливочных» Матео Ковачич.
Отметим, что сам Икарди в соцсетях намекнул на свой уход в «Реал». Форвард опубликовал в своём Instagram изображение с надписью на испанском языке: «Уметь говорить „прощай“ – значит иметь возможность расти».
«Чао-чао», — также написал Икарди в «инстаграме» и «твиттере».
Напомним, в список интересов «Реала» входит и защитник «Интера» Милан Шкриньяр.
а как Неймар выплатил свои отступные - то все
а как Неймар выплатил свои отступные - то все
п.с. Суммы трансферов давно перешли все разумные пределы! Это не футбол уже.
п.с. Суммы трансферов давно перешли все разумные пределы! Это не футбол уже.
но 50 - да
а вообще 106 за Икарди - ппц
Хотя Барса же купила за 105 лямов Дембеле хрустального
Икарди явно не хуже
но 50 - да
а вообще 106 за Икарди - ппц
Хотя Барса же купила за 105 лямов Дембеле хрустального
Икарди явно не хуже
Если подпишем Икарди, то требл в этом сезоне вполне можем взять.
Хала Мадрид братва!!!
Ну это заключение экспрета уже давно))))), тайся тоже верит, альбабарселона21 знает..что Икарди может спасти тонущую баржу...
Если подпишем Икарди, то требл в этом сезоне вполне можем взять.
Хала Мадрид братва!!!
Ну это заключение экспрета уже давно))))), тайся тоже верит, альбабарселона21 знает..что Икарди может спасти тонущую баржу...
Хала Мадрид братва!!!
Хала Мадрид братва!!!
при каких условиях але,,???
при каких условиях але,,???