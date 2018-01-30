«Реал» подпишет Икарди и отпустит в «Интер» Ковачича

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Мауро Икарди в ближайшее время может стать игроком «Реала». Об этом сообщил аргентинский журналист Леандро Монтойя. За 24-летнего форварда «нерадзурри» получат 106 млн евро. Ожидается, что в обратном направлении последует полузащитник «сливочных» Матео Ковачич.

Отметим, что сам Икарди в соцсетях намекнул на свой уход в «Реал». Форвард опубликовал в своём Instagram изображение с надписью на испанском языке: «Уметь говорить „прощай“ – значит иметь возможность расти».

«Чао-чао», — также написал Икарди в «инстаграме» и «твиттере».

Напомним, в список интересов «Реала» входит и защитник «Интера» Милан Шкриньяр.