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«Реал» подпишет Икарди и отпустит в «Интер» Ковачича

сегодня, 04:18

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Мауро Икарди в ближайшее время может стать игроком «Реала». Об этом сообщил аргентинский журналист Леандро Монтойя. За 24-летнего форварда «нерадзурри» получат 106 млн евро. Ожидается, что в обратном направлении последует полузащитник «сливочных» Матео Ковачич.

Отметим, что сам Икарди в соцсетях намекнул на свой уход в «Реал». Форвард опубликовал в своём Instagram изображение с надписью на испанском языке: «Уметь говорить „прощай“ – значит иметь возможность расти».

«Чао-чао», — также написал Икарди в «инстаграме» и «твиттере».

Напомним, в список интересов «Реала» входит и защитник «Интера» Милан Шкриньяр.

 

Chau Chau 👋🤔

Публикация от Mauro Icardi (@mauroicardi)

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:40
Икарди - топчик, удачи ему, а "Интер" без него вообще во втором десятке будет. Впрочем, для него это самое место и есть))
Kavaro
Kavaro
сегодня в 10:38
Бензема даже мёртвым будет лучше чем Икарди. Лучше потратить эти деньги на благатворительность, чем взять Икарди. А Ковачича лучше отдать в аренду куда-нибудь в Порту или в бундеслигу.
nba05
nba05 ответил Ruslan3132
сегодня в 10:21
Ruslan3132:
Ковачич очень молод и талантлив. Именно он начинал сезон в основе в августе. Пока травму не получил. И сейчас он получает свои игровые минуты. п.с. Суммы трансферов давно перешли все разумные пределы! Это не футбол уже.
да,пожалуй все началось с Погба)

а как Неймар выплатил свои отступные - то все
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил nba05
сегодня в 10:20
nba05:
ну Ковачич столько уж не стоит) но 50 - да а вообще 106 за Икарди - ппц Хотя Барса же купила за 105 лямов Дембеле хрустального Икарди явно не хуже
Ковачич очень молод и талантлив. Именно он начинал сезон в основе в августе. Пока травму не получил. И сейчас он получает свои игровые минуты.
п.с. Суммы трансферов давно перешли все разумные пределы! Это не футбол уже.
nba05
nba05 ответил Ruslan3132
сегодня в 10:16
Ruslan3132:
Отступные за Икарди были 110 лямов, с х ли давать 106 и Ковачича, который сам стоит лямов 70-80 по нынешним ценам. Надеюсь утка с Ковачичем. Или в аренду еще можно до мая.
ну Ковачич столько уж не стоит)
но 50 - да

а вообще 106 за Икарди - ппц
Хотя Барса же купила за 105 лямов Дембеле хрустального

Икарди явно не хуже
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 10:15
Отступные за Икарди были 110 лямов, с х ли давать 106 и Ковачича, который сам стоит лямов 70-80 по нынешним ценам. Надеюсь утка с Ковачичем. Или в аренду еще можно до мая.
Pancher_95
Pancher_95 ответил Zidanе.5
сегодня в 10:09
Какой требл, из кубка вылетели
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 10:02
Это что за ху...??? Всего 2 дня до закрытия трансферного окна.. Они не посмеют...
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:31
Вообще то перец не особо жалует гномо-земляков.Вот и папа Ди Марии,заявлял нечто подобное.Если честно,то смутные сомнения у меня на счёт Икарди,ведь не факт,что заиграет. Футболёр не плохой,но Реал не Интер,здесь другой уровень.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 09:29
Реал сейчас усилит даже Смолов , ибо Бензема редкостное бревнище !
Pancher_95
Pancher_95 ответил No problem
сегодня в 09:10
Да. Но согласен ли Матео с этой ролью, быть заменой? Он хочет играть, поэтому я сказал, лучше в аренду, чем продать.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил Шишанутый
сегодня в 08:57
Уселенее... напиши ещё "Еселенее"... зачем другие буквы
Don trambon
Don trambon ответил k1k1m0rA
сегодня в 08:50
k1k1m0rA:
что же вам всем так не терпится сломать свои карьеры. Ну какой реал, ну куда ты собрался, дурачок(
Ну так то да.. Лучше в арсенал, как санчес с озилом за трофеями...
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 08:47
Zidanе.5Zidanе.5 сегодня в 05:03
Если подпишем Икарди, то требл в этом сезоне вполне можем взять.
Хала Мадрид братва!!!


Ну это заключение экспрета уже давно))))), тайся тоже верит, альбабарселона21 знает..что Икарди может спасти тонущую баржу...
Айтекин эвребович
Айтекин эвребович
сегодня в 08:32
Ну во первых пока Лукита играет лучше всех в мире..Именно как полузащитник..Поэтому Матео будет сидеть на банке еще года два минимум,и ему это точно не должно нравится..А когда Модрич сдаст,то можно будет найти замену..А Икарди как 9-ка хорош,тем более забивать умеет..Конечно я хотел бы видеть Кейна,но может Икарди тоже будет хорошо играть..
Zidanе.5
Zidanе.5
сегодня в 08:03
Если подпишем Икарди, то требл в этом сезоне вполне можем взять.
Хала Мадрид братва!!!
ману дель мораль
ману дель мораль
сегодня в 07:59
Хрен с маслом вам, а не 106 млн+ Ковачич.
Ikarus74
Ikarus74 ответил Agamaga
сегодня в 07:38
Agamaga:
106 за Икарди? Интер отлично заработает, кто еще столько даст, если не Перес, которому нужно исправить ситуацию.
Икарди стоит больше, по сегодняшним ценам
Ikarus74
Ikarus74
сегодня в 07:37
Икарди слишком хорош для нынешнего Интера (сам топлю за Интер в серии А), проще продать чем закупать под него, но не в реал же. Странно, что Пеп не щекотится
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:21
В панике Реал стремится купить хоть кого-то
Agamaga
Agamaga
сегодня в 07:11
106 за Икарди? Интер отлично заработает, кто еще столько даст, если не Перес, которому нужно исправить ситуацию.
k1k1m0rA
k1k1m0rA
сегодня в 07:00
что же вам всем так не терпится сломать свои карьеры. Ну какой реал, ну куда ты собрался, дурачок(
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 06:10
Икарди это ТОП. Уселенее перед ЛЧ то что нада! Удачи Икарди и всему Реалу!
No problem
No problem
сегодня в 06:04
Матео в обратном направлении?,
при каких условиях але,,???
No problem
No problem ответил Pancher_95
сегодня в 06:04
Pancher_95:
Что-то не тянет он пока до уровня Модрича. Можно было бы отдать его в аренду, чтобы игровую практику получал, и вернуть на замену Модричу
Бро,Матео прямая замена Луке,если не дай боже тот сломается.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 05:17
Если это правда то 100 миллионов на ветер
амурец
амурец
сегодня в 04:50
Икарди хорошее усиление, вот только Ковачича отдавать не следует
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 04:47
хотят заменить французское бревно, аргентинским.
Pancher_95
Pancher_95 ответил NOVA
сегодня в 04:35
Что-то не тянет он пока до уровня Модрича. Можно было бы отдать его в аренду, чтобы игровую практику получал, и вернуть на замену Модричу
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:34
Прижало "Реал".
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