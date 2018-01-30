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Еще одна смена газона на стадионе в Петербурге не потребуется

сегодня, 13:04

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что до начала ЧМ-2018 еще одна смена газона на местном стадионе не потребуется:

«Скорее всего, еще одна смена газона до чемпионата мира по потребуется.

Что касается выкатного поля, оно находится в проектном положении, в чаше стадиона. Мы освобождаем внешнюю плиту, никаких вопросов, связанных с выкатом поля на внешний периметр, мы не видим. Те решения, которые заложены в состав инженерного проекта, нами реализованы, это надежная, безопасная конструкция. Сомнений по работе у нас нет, первый выкат зависит от погодных условий и от решений технических специалистов и специалистов футбольного клуба „Зенит“. По предварительному графику - это апрель текущего года».

Напомним, что стадион «Санкт-Петербург» получил положительное заключение фитосанитарного контроля.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 15:48
О состоянии газона хотелось бы услышать мнение специалистов, а не вице-губернатора, который только озвучил чью-то версию. Причем специалистов незаинтересованных, а не тех, кто будет лизать одно место у САМОГО вице...
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 14:09
это предмартовский маневр чинуш, после апреля опять возникнет "необходимость" в замене
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:58
Как не потребуется, а что "пилить" будете?
Буллитт
Буллитт
сегодня в 13:41
«СКОРЕЕ ВСЕГО, еще одна смена газона до чемпионата мира по потребуется.»

Албин как бы заранее подстраховывается на тот случай, если вдруг при "внеочередной" замене поляны ему напомнят его же слова.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:35
А как начнут выкатывать наверняка что-нибудь сломается, ведь использовались дешевый китайские комплектующие по цене комплектующих космических аппаратов.
Nek35
Nek35
сегодня в 13:18
Лучше в Газон укатать все руководство стадиона и строителей этого чуда и переделать в пруд с утками!!!
Klasse
Klasse
сегодня в 13:13
Уже в который раз не потребуется)))
eaguar
eaguar
сегодня в 13:12
Сколько можно его стелить .
FILL3286
FILL3286
сегодня в 13:11
первый выкат зависит от погодных условий и от решений технических специалистов
Походу еще раз пять будут менять вибратор)) АХХАХАХАХАХХА ОПЯТЬ СТЫДНО!
311
311
сегодня в 13:10
Лучше перед ЧМ мира выкатить, и не закатывать от греха подальше!)
Faustello
Faustello
сегодня в 13:10
Это подлый удар для чиновников )))))
FILL3286
FILL3286
сегодня в 13:10
вибратор починили аль нет?
FILL3286
FILL3286
сегодня в 13:09
Тыканок насеют,траву покрасят,и все нормально! Даже бакланы от позора улетят)
Стыдно как всегда)
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