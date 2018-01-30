Еще одна смена газона на стадионе в Петербурге не потребуется

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что до начала ЧМ-2018 еще одна смена газона на местном стадионе не потребуется:

«Скорее всего, еще одна смена газона до чемпионата мира по потребуется.

Что касается выкатного поля, оно находится в проектном положении, в чаше стадиона. Мы освобождаем внешнюю плиту, никаких вопросов, связанных с выкатом поля на внешний периметр, мы не видим. Те решения, которые заложены в состав инженерного проекта, нами реализованы, это надежная, безопасная конструкция. Сомнений по работе у нас нет, первый выкат зависит от погодных условий и от решений технических специалистов и специалистов футбольного клуба „Зенит“. По предварительному графику - это апрель текущего года».

Напомним, что стадион «Санкт-Петербург» получил положительное заключение фитосанитарного контроля.