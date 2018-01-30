Еще одна смена газона на стадионе в Петербурге не потребуется

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что до начала ЧМ-2018 еще одна смена газона на местном стадионе не потребуется:
«Скорее всего, еще одна смена газона до чемпионата мира по потребуется.
Что касается выкатного поля, оно находится в проектном положении, в чаше стадиона. Мы освобождаем внешнюю плиту, никаких вопросов, связанных с выкатом поля на внешний периметр, мы не видим. Те решения, которые заложены в состав инженерного проекта, нами реализованы, это надежная, безопасная конструкция. Сомнений по работе у нас нет, первый выкат зависит от погодных условий и от решений технических специалистов и специалистов футбольного клуба „Зенит“. По предварительному графику - это апрель текущего года».
Напомним, что стадион «Санкт-Петербург» получил положительное заключение фитосанитарного контроля.
Албин как бы заранее подстраховывается на тот случай, если вдруг при "внеочередной" замене поляны ему напомнят его же слова.
Албин как бы заранее подстраховывается на тот случай, если вдруг при "внеочередной" замене поляны ему напомнят его же слова.
Походу еще раз пять будут менять вибратор)) АХХАХАХАХАХХА ОПЯТЬ СТЫДНО!
Походу еще раз пять будут менять вибратор)) АХХАХАХАХАХХА ОПЯТЬ СТЫДНО!
Стыдно как всегда)
Стыдно как всегда)